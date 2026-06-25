농심, K-컬처 박람회서 '신라면 로제' 띄운다

마이케이 페스타 단독 부스 참가…포토존·푸드트럭 체험 마련

글로벌 팬 대상 K-푸드 접점 확대…SNS 인증 이벤트도 진행

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 농심이 대규모 K-컬처 박람회에서 신제품 '신라면 로제'를 앞세워 글로벌 소비자 공략에 나선다. K-푸드에 대한 관심이 높아지는 가운데, 관람객이 제품을 직접 보고 맛볼 수 있는 체험형 부스를 마련해 K-라면의 매력을 알린다는 계획이다.

농심은 25일 오는 28일까지 일산 킨텍스에서 열리는 '2026 마이케이 페스타(MyK FESTA)'에 참가해 신라면 로제를 테마로 한 단독 부스를 운영한다고 밝혔다. 문화체육관광부가 주최하는 마이케이 페스타는 뷰티, 식음료, 패션 등 K-컬처 전반을 전 세계 팬들에게 소개하는 대규모 종합 박람회다.

농심 마이케이 페스타 신라면 로제 부스 이미지. [사진=농심 제공]

농심은 이번 행사에서 일산 킨텍스 제1전시장 3홀에 조성되는 전시·체험존 '마이케이 스트리트(MyK Street)'에 K-라면 대표 자격으로 참가한다. 부스는 방문객들이 신라면 로제의 특징을 직접 경험할 수 있도록 포토존, 이벤트존, 푸드트럭 등 세 가지 공간으로 구성했다.

포토존은 신라면 로제의 주요 원재료와 제품 특징을 집기로 제작해 비치한 볼풀 콘셉트 공간과 360도 카메라로 꾸며진다. 이벤트존에서는 방문객이 현장 사진을 SNS에 인증하면 '신라면 로제 큰사발면'을 증정한다. 푸드트럭에서는 관람객들이 신라면 로제를 직접 맛볼 수 있다.

농심 관계자는 "K-컬처의 핵심으로 자리 잡은 K-푸드 대표주자로서 전 세계 팬들에게 신라면 로제의 색다른 맛을 소개하고자 한다"며 "앞으로도 글로벌 소비자들이 K-라면의 맛과 문화를 직접 체험할 수 있는 온오프라인 접점을 지속적으로 넓혀갈 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com