송영길 의원, 워싱턴에서 美 의회·한국 기업 연쇄 면담…"경제협력 논의"

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조정식 국회의장 특사 자격 방미…27일 귀국 예정

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 차기 당권주자인 송영길 의원이 미국 워싱턴DC를 방문해 미 의회 주요 인사들과 면담하고 미국에 진출한 한국 기업 관계자들의 의견을 청취했다.

송 의원은 지난 24일 자신의 페이스북에 "23일 오후 워싱턴 공항에 도착한 뒤 곧바로 의회 일정을 소화했다"고 밝혔다.

조정식 국회의장 특사 자격으로 미국을 방문한 송영길 민주당 의원(맨 오른쪽). [사진=송영길 의원 페이스북]

송 의원은 "공화당 소속 3선 연방하원의원이자 하원 아시아·태평양 소위원회 위원장인 영 김 의원을 만났다"며 "영 김 의원은 한국 숙련공에 대한 비자 면제 관련 법안을 대표 발의한 인물이다. 인천 출신의 한국계 의원으로 캘리포니아 제40선거구에서 4선에 도전하고 있다"고 했다.

이어 "민주당 소속 7선 연방 하원의원인 아미 베라 의원을 만나 한미 경제협력과 쉐빙 액화천연가스(LNG)선 문제 등 주요 현안에 대해 의견을 나누었다"며 "아미 베라 의원은 얼마 전 한국을 방문해 이재명 대통령을 만난 인도계 의원"이라고 했다.

송 의원은 "저녁에는 미국에 투자한 우리 기업 삼성, 현대차, LG, SK, 한화, 포스코 관계자들과 만찬 간담회를 갖고 현장의 애로사항을 청취했다"고 밝혔다.

함께 방미한 조경태 국민의힘 의원을 두고는 "한국인 숙련공 비자 면제 관련 법안 처리 문제와 관련해 미국 의회의 소극적인 태도를 지적하며 쓴소리를 했다"면서 "미국 의원들 앞에서도 거침없이 지적하는 모습을 보며 기개가 살아있음을 느꼈다"고 적었다.

조정식 국회의장 특사로 미국을 찾은 송 의원은 오는 27일 귀국한 후 당대표 출마를 공식 선언할 것으로 관측된다.

chogiza@newspim.com