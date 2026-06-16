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이준석 "민주, 정청래 vs 송영길 전망...국민의힘 당권파 차기 이진숙 밀 것"

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  • 이준석 대표는 16일 장동혁 대표가 사퇴하지 않고 버틸 것이라며 신성로마제국 황제에 비유했다.
  • 국민의힘 당권 구도와 관련해 당권파가 이진숙 의원을 밀 가능성이 크다고 전망했다.
  • 민주당 전당대회에선 정청래 대표와 송영길 전 대표의 대결, 한동훈 의원은 2년 뒤 따라오는 행보 끝에 창당 고민할 것이라 내다봤다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"재선거론, 정치 효과 노린 무책임한 선택"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이준석 개혁신당 대표는 16일 장동혁 국민의힘 대표의 거취와 관련해 "신성로마제국 황제처럼 버틸 것"이라고 말했다. 장 대표 사퇴 이후 당권 구도에 대해서는 "당권파가 이진숙 의원을 밀지 않을까 싶고, 이런 분위기라면 그분이 될 것 같다"고 했다.

또한 더불어민주당 차기 전당대회와 관련해서는 정청래 대표과 송영길 전 대표 간 대결 가능성을 언급했다.

이준석 개혁신당 대표. [사진 = 뉴스핌 DB]

이 대표는 이날 YTN라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연해 "장 대표는 안 그만둘 것이고 끌어내릴 방법이 있느냐"며 이같이 밝혔다.

그는 "장 대표가 사라져도 비슷하지만 약간 신선하다고 그쪽에서 생각할 만한 사람을 밀 것"이라며 "이진숙 의원을 밀지 않을까 싶고, 이런 분위기라면 그분이 될 것 같다"고 말했다.

그러면서 "그런 불안감이 있는 중진들, 흔히 얘기하는 전당대회 상습 출마군에서는 고민이 깊어질 것"이라며 "차라리 이진숙 의원이라든지 다른 사람들의 예봉을 꺾고 시간이 흐른 뒤 하는 게 낫겠다고 생각할 수 있다"고 했다.

이 대표는 장 대표가 투표용지 부족 사태를 계기로 재선거론에 올라타고 있다고도 비판했다. 그는 "신성로마제국 황제를 장 대표가 가만히 하고 있으면 괜찮은데, 이제 또 십자군 전쟁을 일으키려고 한다"며 "부정선거 이런 데 올라타서 하려고 하는 것"이라고 지적했다.

국민의힘이 6개 지역에 대해 전면 재선거 소청을 제기하기로 한 데 대해서는 "논리적 모순에 빠질 가능성이 높다"고 했다.

이 대표는 "전면 재선거를 하면 관외 사전투표, 관내 사전투표, 본투표 중 어떤 것을 다시 하자는 것이냐"며 "서울만 하게 되면 부산에 투표소가 없기 때문에 관외 사전투표는 못 한다"고 주장했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 6.3 재보궐선거로 당선된 이진숙 국민의힘 의원이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제436회 국회(임시회) 제01차 본회의에서 인사말을 하고 있다. 2026.06.05 jk31@newspim.com

이어 "관내 사전투표 결과를 유지하고 본투표만 다시 한다고 해도 재선거는 휴일이 아니기 때문에 투표율이 크게 떨어질 수 있다"며 "선거 결과가 왜곡될 수 있다"고 말했다.

그러면서 "장 대표는 이런 것도 고민하지 않은 것"이라며 "어차피 안 될 것을 알고 정치 효과만 노리고 지른 굉장히 무책임한 선택"이라고 비판했다.

아울러 이 대표는 "민주당 차기 전당대회는 송영길 전 대표와 정청래 대표의 강한 한판이 될 것"이라며 "송 전 대표는 호남을 중심으로 표심이 작동할 수 있다"고 내다봤다.

정 의원에 대해서는 "지금은 배짱을 부릴 수 있는 타이밍"이라며 "이재명 대통령 지지율도 두 달 정도 지나면 힘이 빠질 수 있다"고 말했다.

한동훈 무소속 의원에 대해서는 "2년 격차로 제가 했던 것을 다 하고 있다"고 평가했다. 그는 "제가 당 대표를 하고 나서 2년 뒤에 하고, 제가 동탄에서 했던 어려운 선거를 2년 뒤에 하고 있다"며 "한 의원이 겪는 어려운 지점들은 제가 겪었던 것과 같다"고 했다.

이어 "그다음 단계는 아마 창당 고민일 것"이라며 "제가 2년 전에 했던 고민"이라고 덧붙였다.

oneway@newspim.com

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인터넷은행 신용대출 빗장 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 인터넷전문은행 3사가 일제히 신용대출 조이기에 나섰다. 금융당국의 신용대출 관리 강화 주문에 따라 시중은행에 이어 인터넷은행까지 나선 모습이다. [이미지=뉴스핌DB] 16일 카카오뱅크는 오는 22일부터 마이너스 통장 대출 한도를 최대 1억원으로 축소한다고 밝혔다. 약정액 5000만원 이상인 마이너스 통장의 대출을 연장할 때도 최근 6개월간 한도 사용률이 20% 이하인 경우 그 한도를 최대 20%까지 감액키로 했다. 케이뱅크는 이날부터 다음달 31일까지 신규 마이너스 통장 개설을 일시 중단하기로 했다. 고액 연봉자에 대한 신규 신용대출 한도도 축소할 예정이다. 토스뱅크는 신용대출 최대 한도를 기존 3억원에서 1억원으로 낮추고 마이너스통장 한도를 5000만원으로 조정할 예정이다. 마이너스통장을 5000만원까지 이용 중인 고객은 추가 신용대출을 최대 5000만원까지만 받을 수 있게 된다. 적용시기는 조율 중이다. 한편 시중은행은 지난주 신용대출 규제 방안을 잇따라 내놓은 바 있다. KB국민은행은 이날부터 마이너스 통장 신규 개설 한도를 5000만원, 이를 포함한 신용대출 신규 한도는 1억원으로 제한한다. 하나은행은 지난 12일부터 고액 연봉자 대상 신규 신용대출 한도를 1억원까지로 축소했고 우리은행도 같은날 비대면 신용대출 갈아타기 상품 접수를 중단했다. 신한은행은 비대면 신용 대출 하루 한도를 정해서 운영하고 있다. romeok@newspim.com 2026-06-16 11:01
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