이준석 "민주, 정청래 vs 송영길 전망...국민의힘 당권파 차기 이진숙 밀 것"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"재선거론, 정치 효과 노린 무책임한 선택"



[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이준석 개혁신당 대표는 16일 장동혁 국민의힘 대표의 거취와 관련해 "신성로마제국 황제처럼 버틸 것"이라고 말했다. 장 대표 사퇴 이후 당권 구도에 대해서는 "당권파가 이진숙 의원을 밀지 않을까 싶고, 이런 분위기라면 그분이 될 것 같다"고 했다.

또한 더불어민주당 차기 전당대회와 관련해서는 정청래 대표과 송영길 전 대표 간 대결 가능성을 언급했다.

이준석 개혁신당 대표. [사진 = 뉴스핌 DB]

이 대표는 이날 YTN라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연해 "장 대표는 안 그만둘 것이고 끌어내릴 방법이 있느냐"며 이같이 밝혔다.

그는 "장 대표가 사라져도 비슷하지만 약간 신선하다고 그쪽에서 생각할 만한 사람을 밀 것"이라며 "이진숙 의원을 밀지 않을까 싶고, 이런 분위기라면 그분이 될 것 같다"고 말했다.

그러면서 "그런 불안감이 있는 중진들, 흔히 얘기하는 전당대회 상습 출마군에서는 고민이 깊어질 것"이라며 "차라리 이진숙 의원이라든지 다른 사람들의 예봉을 꺾고 시간이 흐른 뒤 하는 게 낫겠다고 생각할 수 있다"고 했다.

이 대표는 장 대표가 투표용지 부족 사태를 계기로 재선거론에 올라타고 있다고도 비판했다. 그는 "신성로마제국 황제를 장 대표가 가만히 하고 있으면 괜찮은데, 이제 또 십자군 전쟁을 일으키려고 한다"며 "부정선거 이런 데 올라타서 하려고 하는 것"이라고 지적했다.

국민의힘이 6개 지역에 대해 전면 재선거 소청을 제기하기로 한 데 대해서는 "논리적 모순에 빠질 가능성이 높다"고 했다.

이 대표는 "전면 재선거를 하면 관외 사전투표, 관내 사전투표, 본투표 중 어떤 것을 다시 하자는 것이냐"며 "서울만 하게 되면 부산에 투표소가 없기 때문에 관외 사전투표는 못 한다"고 주장했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 6.3 재보궐선거로 당선된 이진숙 국민의힘 의원이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제436회 국회(임시회) 제01차 본회의에서 인사말을 하고 있다. 2026.06.05 jk31@newspim.com

이어 "관내 사전투표 결과를 유지하고 본투표만 다시 한다고 해도 재선거는 휴일이 아니기 때문에 투표율이 크게 떨어질 수 있다"며 "선거 결과가 왜곡될 수 있다"고 말했다.

그러면서 "장 대표는 이런 것도 고민하지 않은 것"이라며 "어차피 안 될 것을 알고 정치 효과만 노리고 지른 굉장히 무책임한 선택"이라고 비판했다.

아울러 이 대표는 "민주당 차기 전당대회는 송영길 전 대표와 정청래 대표의 강한 한판이 될 것"이라며 "송 전 대표는 호남을 중심으로 표심이 작동할 수 있다"고 내다봤다.

정 의원에 대해서는 "지금은 배짱을 부릴 수 있는 타이밍"이라며 "이재명 대통령 지지율도 두 달 정도 지나면 힘이 빠질 수 있다"고 말했다.

한동훈 무소속 의원에 대해서는 "2년 격차로 제가 했던 것을 다 하고 있다"고 평가했다. 그는 "제가 당 대표를 하고 나서 2년 뒤에 하고, 제가 동탄에서 했던 어려운 선거를 2년 뒤에 하고 있다"며 "한 의원이 겪는 어려운 지점들은 제가 겪었던 것과 같다"고 했다.

이어 "그다음 단계는 아마 창당 고민일 것"이라며 "제가 2년 전에 했던 고민"이라고 덧붙였다.

oneway@newspim.com