전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.25 (목)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

한국계 미셸 강, 프랑스 프로축구 명문 리옹 인수 합의

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한국계 미국인 사업가 미셸 강이 24일 리옹 인수에 합의해 새 구단주가 되었다.
  • 강은 이글풋볼그룹 지분 87.8%와 부채를 인수하고 최대 7500만유로를 추가 투자해 리옹의 단독 경영권을 확보했다.
  • 여자축구 멀티클럽을 운영해온 IT·헬스케어 부호 강은 과거 강등 위기 리옹을 구한 데 이어 OL 그룹 체제로 복귀를 추진 중이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국계 미국인 사업가 미셸 강 회장이 프랑스 프로축구 명문 구단인 올랭피크 리옹의 새 구단주가 된다.

리옹은 24일(한국시간) 구단 공식 발표를 통해 "미셸 강 회장이 리옹 인수에 합의했다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 올랭피크 리옹 구단주가 된 미셸 강. [사진 = 올랭피크 리옹 SNS] 2026.06.24 wcn05002@newspim.com

이번 계약에 따라 리옹의 모회사인 이글풋볼그룹의 지분 87.8%를 보유한 이글 비드코는 해당 지분을 강 회장에게 매각한다. 거래가 완료되면 강 회장은 리옹의 단독 경영권을 확보하게 되며 구단 운영 전반을 책임지는 실질적인 구단주가 된다.

구단 측은 "강 회장이 이글 비드코의 주요 채권자들에게 진 부채를 직접 상환하기로 했으며, 인수 완료 후 거래 비용을 포함해 최대 7500만 유로(약 1320억원)를 추가 투자할 계획"이라고 설명했다.

이 가운데 3100만 유로는 인수 절차가 마무리되는 즉시 투입될 예정이다. 또한 주요 채권단 역시 향후 18개월 동안 금융 지원을 제공하기로 합의하면서 강 회장 체제에 대한 신뢰를 드러냈다.

인수가 최종 완료되면 리옹은 현재의 이글풋볼그룹 체제를 벗어나 과거 명칭인 'OL 그룹'으로 복귀하게 된다. 강 회장은 현재 맡고 있는 회장직을 유지하며, 미하엘 게를링어 최고경영자(CEO) 역시 현직을 이어갈 예정이다.

다만 모든 절차가 끝난 것은 아니다. 이번 거래는 프랑스축구협회 산하 재정감독기구인 DNCG의 최종 승인을 받아야 한다. 또한 리옹의 리그1 참가 자격 역시 유지돼야 인수가 완전히 마무리된다.

리옹은 프랑스 축구를 대표하는 명문 구단이다. 2001-2002시즌부터 2007-2008시즌까지 리그1 7연패를 달성하며 전성기를 누렸고, 카림 벤제마, 위고 요리스, 마이클 에시엔, 주니뉴 페르남부카누, 알렉상드르 라카제트 등 세계적인 스타들을 배출했다.

하지만 2022년 미국 사업가 존 텍스터가 이끄는 이글풋볼그룹이 구단을 인수한 이후 상황은 급격히 악화됐다. 공격적인 투자와 방만한 경영이 이어졌고, 그룹 전체 재정 구조가 흔들리면서 리옹도 직격탄을 맞았다.

[서울=뉴스핌] 지난 시즌 프랑스 리그1 4위에 오른 올랭피크 리옹. [사진 = 올랭피크 리옹 SNS] 2026.06.24 wcn05002@newspim.com

결국 구단은 막대한 부채에 시달리며 프랑스 재정감독기구의 제재를 받았고, 지난해에는 2부리그 강등 위기까지 몰렸다. 당시 리옹은 프랑스 축구계 최대 이슈 가운데 하나였다.

이 과정에서 등장한 인물이 바로 미셸 강이었다. 이미 2024년부터 리옹의 회장을 맡고 있던 강 회장은 직접 자금을 투입하고 DNCG를 상대로 적극적인 재심 작업을 진행했다. 그의 노력 끝에 리옹은 강등을 피할 수 있었고, 이후 2025-2026시즌 리그1 4위에 오르며 유럽대항전 진출권을 확보하는 데 성공했다.

사실 강 회장은 오래전부터 축구계에서 영향력을 넓혀온 인물이다. 미국에서 정보기술(IT) 및 헬스케어 사업으로 성공한 그는 2022년 미국 여자축구 명문 구단인 워싱턴 스피릿을 인수하며 축구계에 본격적으로 뛰어들었다.

이후 잉글랜드의 런던 시티 라이어니스와 프랑스의 올랭피크 리옹 페미닌을 잇달아 인수하며 여자축구 발전에 적극 투자했다.

2024년에는 세계 최초의 여자축구 중심 멀티클럽 조직인 키니스카 스포츠 인터내셔널을 설립해 글로벌 여자축구 생태계 구축에도 나섰다.

미국 경제 전문지 포브스는 강 회장의 자산을 약 12억 달러(약 1조8500억원) 규모로 추산하고 있다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00
사진
심우정 前검찰총장, 종합특검 첫 출석 [과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 12·3 비상계엄 당시 계엄 합동수사본부(합수부)에 검사 파견을 검토했다는 의혹을 받는 심우정 전 검찰총장이 24일 2차 종합특별검사팀(종합특검)에 출석했다. 심 전 총장이 종합특검 조사를 받는 것은 이번이 처음이다. 심 전 총장은 이날 오전 9시38분께 경기 과천시 종합특검 사무실에 내란중요임무종사 등 혐의 피의자 신분으로 출석했다. 그는 '계엄사령부(계엄사) 합수부에 검사 파견을 지시했느냐', '법원이 검찰의 내란 가담 정황이 있다고 판단했는데 입장이 있느냐', '계엄 당일 박성재 전 법무부 장관과 어떤 통화를 했느냐'는 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않았다. [과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 12·3 비상계엄 당시 계엄 합동수사본부(합수부)에 검사 파견을 검토했다는 의혹을 받는 심우정 전 검찰총장이 24일 2차 종합특별검사팀(종합특검)에 출석했다. 심 전 총장은 윤석열 전 대통령 구속취소 결정에 즉시항고를 제기하지 않은 이유 등에 대해서도 묵묵부답한 채 이동했다. 심 전 총장은 2024년 12월 3일 비상계엄 당시 박 전 장관의 지시로 계엄사 합수부에 검사 등 인력 파견을 검토한 혐의를 받는다. 박 전 장관은 계엄 선포 직후 법무부로 돌아와 간부회의를 소집해 '합수부 검사 파견 검토'를 지시했고, 이후 심 전 총장과 세 차례 통화한 것으로 알려졌다. 이와 관련해 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 지난 22일 박 전 장관에게 징역 25년을 선고하면서, 박 전 장관이 계엄 선포 직후 심 전 총장에게 전화해 인력 파견 요청을 지시했고 심 전 총장이 소관 부서에 이를 이행하도록 했다고 판단했다. 검찰청법상 검사 파견 시 장관이 총장 의견을 들어야 하는 만큼, 박 전 장관이 심 전 총장에게 협조를 구할 필요가 있었다는 취지다. 심 전 총장은 또 윤 전 대통령의 구속취소 결정 이후 즉시항고를 제기하지 않은 혐의도 받는다. 아울러 김건희 여사가 연루된 도이치모터스 주가조작·디올백 수수 의혹 사건 수사를 무마하는 데 관여했다는 혐의도 있다. 종합특검은 이날 심 전 총장을 상대로 그가 계엄 이후 검사 파견을 지시했는지 여부, 총장 시절 직권을 남용했는지 여부 등을 구체적으로 조사할 방침이다. [과천=뉴스핌] 류기찬 기자 = 내란 가담 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장이 24일 오전 경기 과천시 2차 종합특검 사무실에 피의자 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 ryuchan0925@newspim.com yek105@newspim.com 2026-06-24 09:55

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동