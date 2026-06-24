한국계 미셸 강, 프랑스 프로축구 명문 리옹 인수 합의

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국계 미국인 사업가 미셸 강 회장이 프랑스 프로축구 명문 구단인 올랭피크 리옹의 새 구단주가 된다.

리옹은 24일(한국시간) 구단 공식 발표를 통해 "미셸 강 회장이 리옹 인수에 합의했다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 올랭피크 리옹 구단주가 된 미셸 강. [사진 = 올랭피크 리옹 SNS] 2026.06.24 wcn05002@newspim.com

이번 계약에 따라 리옹의 모회사인 이글풋볼그룹의 지분 87.8%를 보유한 이글 비드코는 해당 지분을 강 회장에게 매각한다. 거래가 완료되면 강 회장은 리옹의 단독 경영권을 확보하게 되며 구단 운영 전반을 책임지는 실질적인 구단주가 된다.

구단 측은 "강 회장이 이글 비드코의 주요 채권자들에게 진 부채를 직접 상환하기로 했으며, 인수 완료 후 거래 비용을 포함해 최대 7500만 유로(약 1320억원)를 추가 투자할 계획"이라고 설명했다.

이 가운데 3100만 유로는 인수 절차가 마무리되는 즉시 투입될 예정이다. 또한 주요 채권단 역시 향후 18개월 동안 금융 지원을 제공하기로 합의하면서 강 회장 체제에 대한 신뢰를 드러냈다.

인수가 최종 완료되면 리옹은 현재의 이글풋볼그룹 체제를 벗어나 과거 명칭인 'OL 그룹'으로 복귀하게 된다. 강 회장은 현재 맡고 있는 회장직을 유지하며, 미하엘 게를링어 최고경영자(CEO) 역시 현직을 이어갈 예정이다.

다만 모든 절차가 끝난 것은 아니다. 이번 거래는 프랑스축구협회 산하 재정감독기구인 DNCG의 최종 승인을 받아야 한다. 또한 리옹의 리그1 참가 자격 역시 유지돼야 인수가 완전히 마무리된다.

리옹은 프랑스 축구를 대표하는 명문 구단이다. 2001-2002시즌부터 2007-2008시즌까지 리그1 7연패를 달성하며 전성기를 누렸고, 카림 벤제마, 위고 요리스, 마이클 에시엔, 주니뉴 페르남부카누, 알렉상드르 라카제트 등 세계적인 스타들을 배출했다.

하지만 2022년 미국 사업가 존 텍스터가 이끄는 이글풋볼그룹이 구단을 인수한 이후 상황은 급격히 악화됐다. 공격적인 투자와 방만한 경영이 이어졌고, 그룹 전체 재정 구조가 흔들리면서 리옹도 직격탄을 맞았다.

[서울=뉴스핌] 지난 시즌 프랑스 리그1 4위에 오른 올랭피크 리옹. [사진 = 올랭피크 리옹 SNS] 2026.06.24 wcn05002@newspim.com

결국 구단은 막대한 부채에 시달리며 프랑스 재정감독기구의 제재를 받았고, 지난해에는 2부리그 강등 위기까지 몰렸다. 당시 리옹은 프랑스 축구계 최대 이슈 가운데 하나였다.

이 과정에서 등장한 인물이 바로 미셸 강이었다. 이미 2024년부터 리옹의 회장을 맡고 있던 강 회장은 직접 자금을 투입하고 DNCG를 상대로 적극적인 재심 작업을 진행했다. 그의 노력 끝에 리옹은 강등을 피할 수 있었고, 이후 2025-2026시즌 리그1 4위에 오르며 유럽대항전 진출권을 확보하는 데 성공했다.

사실 강 회장은 오래전부터 축구계에서 영향력을 넓혀온 인물이다. 미국에서 정보기술(IT) 및 헬스케어 사업으로 성공한 그는 2022년 미국 여자축구 명문 구단인 워싱턴 스피릿을 인수하며 축구계에 본격적으로 뛰어들었다.

이후 잉글랜드의 런던 시티 라이어니스와 프랑스의 올랭피크 리옹 페미닌을 잇달아 인수하며 여자축구 발전에 적극 투자했다.

2024년에는 세계 최초의 여자축구 중심 멀티클럽 조직인 키니스카 스포츠 인터내셔널을 설립해 글로벌 여자축구 생태계 구축에도 나섰다.

미국 경제 전문지 포브스는 강 회장의 자산을 약 12억 달러(약 1조8500억원) 규모로 추산하고 있다.

wcn05002@newspim.com