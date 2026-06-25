질병청 "조리 중 초미세먼지, 기억력 저하 영향 확인"

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질병청·국립보건연구원, 알츠하이머병 동물모델 활용 연구 수행

해마 부위 변화 관찰…공간기억 및 환경변화 인지능력 저하 확인

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 실내 조리 과정에서 발생하는 직경 2.5μm 이하 초미세먼지가 인지기능 저하를 야기하는 것으로 나타났다.

질병관리청과 국립보건연구원은 알츠하이머병 동물모델을 활용해 이 같은 연구 결과를 얻었다고 25일 밝혔다. 알츠하이머병 동물모델은 알츠하이머병 치료제 개발 및 초기 신경염증 연구에 널리 사용되는 형질전환 마우스를 말한다.

연구 결과 초미세먼지에 노출된 동물모델은 기억을 담당하는 뇌(해마) 부위의 변화를 겪은 것으로 관찰됐다.

[자료=질병관리청]

공간 기억 및 환경 변화 인지능력이 저하됐고, 기억 형성과 신경세포 간 연결을 담당하는 단백질의 발현이 줄어 세포 신호 전달체계가 정상적으로 작동하지 않는 양상도 확인됐다.

연구는 동물 실험을 통해 조리 과정에서 발생하는 초미세먼지가 뇌 건강에 영향을 미치는 가능성을 확인한 것으로, 실내 조리 연기가 단순 호흡기 질환을 넘어 치매 병태 생리를 직접적으로 악화시킨다는 근거를 제시했다는 의의를 가진다.

질병관리청은 이번 연구가 실내 공기질 관리 중요성을 보여준다고 보고 조리 시 환기 및 환풍기 사용 등으로 실내 공기질을 관리해야 한다고 강조했다.

연구 책임자를 맡은 김영열 국립보건연구원 호흡기알레르기질환연구과 과장은 "실내 환경요인이 신경퇴행성 질환의 발생과 진행을 유발할 가능성을 실험적으로 제시한 결과로, 향후 관련 연구의 기초자료로 활용될 것으로 기대한다"면서도 "동물모델 연구인 만큼 인체에 대한 영향은 추가적인 역학연구를 통해 검증이 필요하다"고 말했다.

김원호 만성질환융복합연구부장은 "조리 과정에서 발생하는 실내 초미세먼지가 일상에서 흔한 노출 원인인 점을 고려할 때, 실내 공기질 개선과 조리 시 환기 강화 등 실내 초미세먼지 저감이 치매와 같은 퇴행성 뇌질환 위험을 낮추는 잠재적 예방 전략이 될 수 있다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com