질병청, 알츠하이머 진행위험 '6단계 예후 체계' 개발

AI 핵심 요약beta
- 질병관리청과 국립보건연구원은 22일 알츠하이머 예후 6단계 기준을 마련했다
- 연구진은 한국형 치매 코호트 1263명 자료를 분석해 기존 3단계를 넘어 개인별 진행위험을 세밀히 구분했다
- 이번 체계는 치료 결정용이 아닌 연구용 예측 도구로, 고위험군 조기선별과 맞춤형 예방·관리 전략 개발에 활용될 전망이다
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단계 높을수록 인지 기능 저하 뚜렷
"환자 질병 경과 정밀하게 이해할 것"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 알츠하이머병의 개인별 진행 속도 차이를 정밀하게 구분할 수 있는 새로운 예후 체계가 마련됐다.
질병관리청과 국립보건연구원은 22일 국내 노인성 치매환자 코호트 자료를 활용해 알츠하이머병 진행위험을 단계별로 구분할 수 있는 6단계 기준을 마련했다고 밝혔다.
이번 연구는 뇌 질환 연구기반 조성 연구 사업을 통해 구축·활용 중인 한국형 치매 코호트 자료를 기반으로 수행됐다. 뇌 질환 연구기반 조성 연구 사업은 뇌 질환의 정확한 진단·예방·치료를 위해 4개 뇌 질환 코호트를 중심으로 임상·영상·유전체 등 다양한 연구 자원을 통합하고 연구자가 활용할 수 있도록 구축·개방하는 국가 연구 인프라 사업이다. 연구 결과는 국제학술지에 개재됐다.
알츠하이머병은 치매의 가장 흔한 원인 질환으로 인지 정상에서 경도인지장애, 치매로 이어지는 연속적 경과를 보인다. 다만, 같은 인지단계에 있더라도 실제 질병의 진행 속도와 악화 위험은 개인마다 다르게 나타날 수 있다.
연구진은 국내 노인성 치매환자 코호트 참여자 1263명의 인지기능 검사 결과 혈액검사, 뇌 영상 검사, 나이 등 다양한 정보를 분석해 기존의 인지상태 중심 3단계 분류(인지정상-경도인지장애-치매) 보다 더 세밀하게 진행위험을 구분할 수 있는 6단계 예후 체계를 개발했다.
분석 결과, 단계가 높을수록 인지기능과 일상 기능 저하가 더 뚜렷하게 나타났다. 기존의 인지 상태 분류만으로는 구분하기 어려웠던 진행 속도의 차이를 다양한 정보를 통합해 단계적으로 설명할 수 있다.
이번 연구는 알츠하이머병의 현재 상태를 평가하는 데서 한 걸음 더 나아가 향후 질병 경과를 예측하기 위한 연구 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다. 향후 진행 위험이 높은 대상자에 대한 ▲조기 선별 ▲추적 관찰 및 상담 ▲조기 개입 연구의 우선순위 설정 ▲예후 예측 모델 개발 등에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.
다만 이번 예후 체계는 치료 여부를 직접 결정하는 임상 도구가 아니라, 알츠하이머병 진행 위험을 연구 목적으로 구분하기 위한 예측 체계다. 실제 치료제 사용 여부는 아밀로이드 병리 확인, 치료 적합성 평가, 안전성 평가 등 별도의 임상적 판단이 필요하다.
연구진은 "알츠하이머병은 같은 인지 단계에서도 진행 양상이 다양하기 때문에 장기 추적 코호트에서 축적된 여러 정보를 함께 분석하는 것이 중요하다"며 "이번 연구를 토대로 한국인 알츠하이머병 환자의 질병 경과를 보다 정밀하게 이해하고, 예후 예측 연구를 고도화해 나가겠다"고 했다.
김원호 국립보건연구원 만성질환융복합연구부장은 "치매 코호트에 축적된 임상정보와 영상, 혈액 바이오마커 자료를 연계 분석해 도출한 결과"라며 "유전체와 생체자원, 생활습관 정보 등을 추가로 연계해 치매 진행 예측모델을 고도화하고 맞춤형 예방·관리 전략 개발로 이어질 수 있도록 후속 연구를 추진하겠다"고 설명했다.
임승관 질병청장은 "치매는 고령사회에서 국민 부담이 큰 대표적인 뇌 질환"이라며 "한국인 특성을 반영한 치매 연구 자원을 지속적으로 축적·개방해 치매 극복과 국민 건강 증진에 기여하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com