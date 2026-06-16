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질병청, '방역·사회대응 분과위' 신설…"감염병 위기 시 사회적 부담 최소화"

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  • 질병관리청이 16일 방역·사회대응 분과위를 출범했다.
  • 분과위는 감염병 위기 파급효과와 대응방안을 심의했다.
  • 임승관 청장은 사회부담 최소화 체계 구축을 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

사회·경제적 파급 효과 논의

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 감염병 위기 발생 시 초래되는 사회·경제적 파급 효과를 최소화하기 위한 '방역 및 사회대응 분과위원회'가 출범했다.

질병관리청은 16일 서울 종로구 세종문화회관에서 '방역 및 사회대응 분과위원회' 대상 전문가 간담회를 개최했다고 밝혔다. 

임승관 질병관리청장이 16일 서울 종로구 세종문화회관에서 '방역 및 사회대응 분과위원회' 대상 전문가 간담회를 개최했다. [사진=질병관리청]

이번에 출범한 '방역 및 사회 대응 분과위원회'는 '감염병위기관리 전문위원회' 산하에 설치된 위원회다. 감염병 위기 시 시행되는 방역, 사회 대응 조치의 사회·경제적 파급 효과를 다각적인 관점에서 논의하고 유행 상황에 따른 대응 방안과 수준을 과학적 근거에 기반해 심의하기 위해 신설됐다.

분과위원회는 의학뿐만 아니라 경제학, 사회·복지·교육·외국인 정책 등 사회 전반을 아우르는 분야의 전문가로 구성됐다. 간담회에서는 분과위원회의 신설 목적을 공유하고 구체적인 운영 방향 등을 논의했다.

전문가들은 향후 감염병 위기 상황 발생 시 체계적이고 실효성 있는 방역과 사회 대응조치 방안에 대해 검토했다. 발생할 수 있는 사회·경제적 부담 등을 최소화하기 위한 '감염병 위기 사회대응 매뉴얼 제정'에 대해서도 논의했다.

임승관 질병관리청장은 "지난 코로나19 대응 과정에서 확인했듯이 사회대응 조치는 감염 억제에 효과적이었으나 장기화에 따라 의도치 않은 사회·경제적 영향이 확인됐다"며 "사회 각 영역에 미치는 영향을 세심히 살피고 일관적이고 체계적인 대응 조치를 실행하기 위해 다양한 전문가들의 의견과 현장의 목소리를 반영하겠다"고 했다.

임 청장은 "감염병 위기 시 사회적 부담은 최소화하면서도 실효성과 일관성을 갖춘 과학적 방역·사회대응 체계를 완성해 나가겠다"고도 강조했다.

sdk1991@newspim.com

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