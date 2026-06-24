오창테크노폴리스 2공구 부분 준공…청주 '첨단산업 벨트' 속도 낸다

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산업용지·기반시설 확충…이차전지 소재·부품 특화 거점 도약 기대

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시 북부권 산업 지형을 바꿀 오창 테크노폴리스 개발이 속도를 내고 있다.

핵심 구간인 2공구가 부분 준공되면서 첨단 기업 유치 기반이 한층 강화됐다.

청주시는 청원구 오창읍 후기리·가좌리 일대에서 추진 중인 '오창테크노폴리스 일반산업단지' 2공구에 대해 부분 준공검사를 마치고 이를 인가·공고했다고 24일 밝혔다.

청주 오창테크노폴리스 일반산단 2공구. [사진=청주시] 2026.06.24 baek3413@newspim.com

이번에 조성이 완료된 2공구는 66만 5429㎡ 규모다.

앞서 준공된 1공구(61만 9656㎡)를 합하면 전체 201만 5920㎡ 가운데 약 128만㎡가 구축돼 사업이 중반을 넘어섰다.

해당 산업단지는 KB부동산신탁이 시행하고 원건설이 참여하는 사업으로 첨단산업 중심의 복합 산업 거점 조성을 목표로 추진되고 있다.

이번 준공을 통해 산업시설용지와 폐기물 처리 시설용지를 비롯해 도로, 녹지, 하천 등 주요 기반 시설이 대거 확보되면서 입주 여건이 크게 개선됐다.

특히 2공구에는 바이오 및 연구 시설 용지와 업종 미분류 산업 시설 부지가 포함돼 향후 다양한 첨단 기업 유치가 가능해졌다.

시는 이를 통해 지역 산업 구조 고도화와 함께 생산, 연구 기능이 결합된 산업 생태계가 형성될 것으로 기대하고 있다.

산단 내 도로망과 녹지, 공공 시설도 함께 확충되면서 기업의 정주 환경과 생산 효율성 역시 높아질 전망이다.

기존 오창 과학 산업단지, 오창 제2산업단지와의 연계 효과도 주목된다.

남은 3공구 조성도 연내 준공을 목표로 진행 중이다.

청주시는 사업 마무리까지 행정 지원을 이어간다는 방침이다.

시 관계자는 "이번 2공구 준공으로 산업 용지 공급 기반이 확대됐다"며 "오창을 첨단 산업 중심지로 육성해 지역 경제 활성화와 일자리 창출로 연결하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com