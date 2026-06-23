삼성전자 HBM4, 양산 4개월 만에 매출 10억달러 돌파

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 23일 HBM4 누적매출 10억달러를 돌파했다
- AI 서버 투자 확대로 HBM 수요와 LTA 체결이 늘고 있다
- HBM4 매출 확대가 점유율 회복과 HBM4E 준비에 힘을 보탰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 올해 2월 양산에 들어간 6세대 고대역폭메모리(HBM) HBM4의 누적 매출이 10억달러를 넘어선 것으로 알려졌다.
23일 업계에 따르면 삼성전자 HBM4 누적 매출은 최근 10억달러(약 1조5400억원)를 돌파했다. 출하 시작 약 4개월 만의 성과다. 현재 판매 흐름을 감안하면 이달 말 기준 매출은 12억달러(약 1조8500억원)를 넘어설 것으로 관측된다.
HBM4는 인공지능(AI) 가속기에 탑재되는 차세대 메모리로, HBM3E를 잇는 6세대 제품이다. AI 서버 투자가 확대되면서 엔비디아, AMD, 브로드컴, 구글 등 주요 빅테크를 중심으로 HBM 물량 확보 경쟁이 이어지고 있다.
삼성전자는 최근 열린 글로벌 전략회의에서도 HBM 사업 확대 방안을 주요 안건으로 다뤘다. 전영현 디바이스솔루션(DS) 부문장 부회장 주재로 열린 회의에서는 HBM3E와 HBM4, 차세대 HBM4E 공급 계획과 고객사별 장기공급계약(LTA) 전략 등이 논의된 것으로 전해졌다.
삼성전자는 올해 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 일부 고객사와 장기공급계약(LTA)을 체결했다고 밝힌 바 있다. AI 반도체 수요 증가로 메모리 수급이 빠듯해지면서 고객사들의 선제적 물량 확보 움직임도 빨라지는 분위기다.
업계에서는 HBM4 매출 확대가 삼성전자의 HBM 시장 점유율 회복에도 영향을 줄 것으로 보고 있다. 삼성전자는 지난달 차세대 제품인 HBM4E 12단 샘플도 고객사에 전달하며 후속 제품 준비에도 속도를 내고 있다.
kji01@newspim.com