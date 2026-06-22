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AI가 키운 낸드 시장…中 삼성 시안 공장, 전략 거점 부상

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AI 핵심 요약

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  • 삼성전자가 22일 중국 시안 공장을 중심으로 고단수 V낸드 전환을 서두르며 AI 데이터센터용 SSD 수요 확대에 대응하고 있다.
  • AI 확산으로 낸드 시장 매출이 급증한 가운데 삼성전자는 29% 점유율로 1위를 지키며 고용량 서버용 SSD 공급 능력을 강화하고 있다.
  • 다만 YMTC 등 경쟁 심화와 미 대중 규제 리스크 속에서 시안 공장의 고단수 전환 속도와 서버용 SSD 대응력이 핵심 변수로 떠오르고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성, 1분기 낸드 점유율 29%로 선두 유지
고단수 전환 통해 서버용 SSD 수요 대응

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 인공지능(AI) 메모리 경쟁의 무게중심이 고대역폭메모리(HBM)를 넘어 낸드플래시로 확장되고 있다. AI 데이터센터 확산으로 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요가 폭발적으로 늘면서 글로벌 낸드 1위 삼성전자의 중국 시안 공장이 다시 주목받는 분위기다. HBM 시장에서는 SK하이닉스가 주도권을 잡았지만, 낸드 시장에서는 삼성전자가 선두 지위를 지키며 AI 수혜를 메모리 전반으로 넓힐 수 있다는 관측이 나온다.

22일 업계에 따르면 삼성전자는 중국 시안 공장을 중심으로 낸드 고단수 전환에 속도를 내고 있다. 시장조사업체 그로쓰리서치에 따르면 삼성전자는 시안 1공장의 236단급 8세대 V낸드(V8) 전환 투자를 마무리하고 하반기 램프업을 준비 중이다. 시안 2공장에서는 286단급 9세대 V낸드(V9) 투자도 진행 중인 것으로 알려졌다.

시안 공장은 삼성전자 낸드 사업의 핵심 생산기지다. 업계에서는 시안 공장이 삼성전자 전체 낸드 생산의 30%대 중후반에서 40% 안팎을 담당하는 것으로 추산한다. AI 서버용 SSD 수요가 커지는 가운데 시안 공장의 고단수 전환 속도가 삼성전자의 낸드 경쟁력을 가늠할 핵심 변수로 떠오르고 있다.

삼성전자 시안 반도체 공장 전경. [사진=삼성전자]

◆ AI 서버가 키운 낸드 시장

낸드 시장은 AI 데이터센터 투자 확대를 타고 빠르게 커지고 있다. 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 1분기 글로벌 낸드 시장은 메모리 수급 불균형에 따른 가격 상승으로 지난해 동기보다 매출이 3.5배 증가했다. 직전 분기와 비교해도 90% 성장했다.

삼성전자는 이 기간 29%의 점유율로 1위를 유지했다. SK하이닉스는 솔리다임을 포함해 18%로 2위, 키옥시아는 14%로 3위를 기록했다. 미국 마이크론은 13%로 뒤를 이었다. 삼성전자와 SK하이닉스의 점유율 격차는 지난해 4분기 5%포인트에서 올해 1분기 11%포인트로 확대됐다.

HBM에서는 SK하이닉스가 엔비디아 공급망을 중심으로 앞서가고 있지만, 낸드에서는 삼성전자의 입지가 여전히 견고하다. AI 학습과 추론 과정에서 처리되는 데이터가 폭증하면서 고용량 기업용 SSD 수요도 빠르게 늘고 있다. 업계에서는 AI 시대 메모리 경쟁이 HBM 중심에서 D램, 낸드, SSD를 아우르는 종합 경쟁으로 넓어지고 있다고 보고 있다.

◆ 시안, 고단수 전환 속도

삼성전자가 시안 공장에서 추진하는 고단수 전환은 낸드 경쟁력 확보의 핵심이다. 낸드는 셀을 수직으로 많이 쌓을수록 저장 용량과 원가 경쟁력을 높일 수 있다. 200단 이상 제품이 시장 주류로 자리 잡는 흐름에서 고단수 전환 속도는 수익성과 직결된다.

트렌드포스는 올해 말 200단 이상 낸드 제품이 시장의 주류로 완전히 자리 잡을 것으로 전망했다. 또 생산 자원이 서버용 제품에 계속 집중되면서 고용량 QLC 기업용 SSD의 시장 침투율이 높아질 것으로 내다봤다.

시안 1공장의 V8 전환과 시안 2공장의 V9 투자가 본격화하면 삼성전자는 AI 서버용 SSD에 필요한 고용량 낸드 공급 능력을 한층 강화할 수 있다. 단순 범용 낸드 생산을 넘어 고부가 서버용 제품 중심으로 생산 구조를 바꾸는 흐름이다.

삼성전자 입장에서는 HBM 경쟁력 회복과 동시에 낸드 1위 지위를 지키는 것이 중요해졌다. HBM이 AI 가속기와 직접 연결된 고부가 메모리라면, 낸드는 데이터센터 인프라의 저장 용량을 책임지는 기반 부품이다. AI 수요가 메모리 업황 전반을 끌어올리는 상황에서 낸드 사업은 실적 개선의 또 다른 축이 될 수 있다.

삼성전자 9세대 V낸드 제품. [사진=삼성전자]

◆ YMTC 추격·미중 규제 변수

다만 경쟁 환경은 녹록지 않다. 중국 YMTC의 추격이 빨라지고 있기 때문이다. 카운터포인트리서치에 따르면 YMTC의 올해 1분기 낸드 점유율은 13%까지 상승했다. 1년 전 8% 수준에서 빠르게 몸집을 키우며 마이크론과 샌디스크를 위협하는 수준까지 올라섰다.

키옥시아도 일본 내 생산능력 확대와 차세대 낸드 개발을 추진하고 있다. SK하이닉스는 솔리다임을 앞세워 기업용 SSD 시장에서 존재감을 키우고 있다. 삼성전자가 낸드 1위를 유지하고 있지만, AI 서버용 SSD 시장을 둘러싼 경쟁은 더 치열해지는 모습이다.

미국의 대중 반도체 규제도 변수다. 시안 공장은 삼성전자의 핵심 생산거점이지만 중국에 위치한 만큼 첨단 장비 반입과 공정 전환 과정에서 지정학적 영향을 받을 수밖에 없다. 다만 업계에서는 삼성전자가 기존 생산 기반을 활용해 고단수 전환을 이어갈 가능성에 무게를 둔다. 신규 캐파를 크게 늘리기보다 기존 라인을 고부가 제품 중심으로 바꾸는 방식이 현실적이라는 평가다.

업계 관계자는 "AI 메모리 경쟁이 HBM에 집중돼 있지만 데이터센터 투자가 늘수록 저장장치 수요도 함께 커질 수밖에 없다"며 "삼성전자가 낸드 1위 지위를 유지하는 만큼 시안 공장의 공정 전환 속도와 서버용 SSD 대응력이 중요한 관전 포인트가 될 것"이라고 말했다.

kji01@newspim.com

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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10
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李대통령 지지율, 5주 연속 하락세 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 5주 연속으로 하락하면서 취임 이후 처음으로 40%대 지지율을 기록했다.  여론조사 전문기관인 리얼미터가 22일 공개한 6월 3주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 15~19일 조사, 무선 100% 임의번호 자동응답(ARS)방식, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 보면 이 대통령 국정수행 긍정평가는 46.7%로 지난주보다 4.8%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율이 50% 미만으로 떨어진 것은 취임 후 처음이다. 이재명 대통령 6월 3주차 국정수행 평가. [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.7%로 5.5%p 올랐다. 긍·부정 평가가 오차범위 안이었다. '잘 모르겠다' 3.6%였다. 리얼미터는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 책임론 확산과 집권 여당 더불어민주당 당권 갈등이 정국 전반의 부정적 영향을 준 것으로 분석했다. 특히 이 대통령의 유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파에도 되레 자산시장 양극화 우려가 커지면서 중도층과 수도권을 중심으로 지지층 이탈이 나타났다고 리얼미터는 판단했다. 권역별로는 대구·경북(9.9%p) 하락세가 가장 컸고, 인천·경기(7.6%p), 서울(7.4%p)도 큰 낙폭을 보였다. 연령대별로는 50대(9.1%p) 지지층의 이탈이 가장 많았고, 20대(6.2%p)와 40대(5.5%p)에서도 하락세가 두드러졌다. 6월 3주차 정당 지지도. [그래프=리얼미터] 정당 지지도(18~19일 조사)에서는 민주당이 40.1%로 2.1%p 올랐고 국민의힘이 42.3%로 2.0%p 떨어졌다. 이어 개혁신당 3.4%, 조국혁신당 2.9%, 진보당 1.7% 순으로 조사됐다. 무당층은 7.7%였다. 리얼미터는 국민의힘 지지율이 하락한 것은 선거관리 부실 사태를 전면 재선거·사전투표 폐지로 확대한 것을 부정 요인으로 꼽았다. 장동혁 국민의힘 대표를 향한 사퇴 요구로 당내 갈등이 불거지며 보수층 결집력이 약화한 것으로 봤다. 민주당은 선거 부실 관리에 대한 여야 국정조사 합의 등 수습 국면과 정청래 민주당 대표가 이 대통령의 순방 성과를 치켜세우며 '단합'을 부각하고 있는 것이 지지층 결집으로 이어졌다고 분석했다. the13ook@newspim.com 2026-06-22 10:18

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부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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