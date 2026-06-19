문체부 "'특정 정치 유튜브에 수십억 정부광고' 주장은 허위...법적 조치 검토"

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 특정 정치 시사 유튜브 채널에 거액의 정부 광고 제작 협찬이 집행되고 있다는 온라인상의 주장에 대해 사실이 아니라고 19일 밝혔다.

문화체육관광부 정부세종청사 . [사진=뉴스핌 DB]

문체부는 최근 온라인에서 특정 정치 시사 유튜브 채널에 수십억 원의 정부 광고가 집행되고 있다는 내용과 함께 이와 다른 허위 정보가 유포되고 있다고 밝혔다. 문체부는 이러한 주장이 사실과 다르다고 못 박았다.

이어 문체부는 사실과 다른 정보의 유포는 관련 법령에 위반되는 행위로 법적 조치의 대상이 될 수 있다고 경고했다.

정부 광고는 '정부기관 및 공공법인 등의 광고 시행에 관한 법률'에 따라 문체부 장관이 총괄하고, 한국언론진흥재단이 업무를 위탁받아 집행한다. 정부 광고 집행 현황은 한국언론진흥재단이 운영하는 정부 광고 통합지원 시스템을 통해 관리되며, 문체부는 올해 1월 28일부터 매월 정부 광고 집행 내역을 공개해 투명성을 강화하겠다고 밝힌 바 있다.

한편 정치 시사 유튜브 매체에 대한 정부 광고 집행을 둘러싼 논란은 국회에서도 여러 차례 제기됐다. 국회 문화체육관광위원회 소속 의원들은 허위·조작 정보를 유포한 매체에 대한 정부 광고 집행을 제한하는 가이드라인 마련을 정부에 촉구해 왔다.

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