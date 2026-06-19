하이트진로, 시애틀 K컬처 축제서 '진로' 알린다

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한국문화축제 후원사 참여…비어가든서 참이슬·과일소주 선봬

두꺼비 포토존·응원 굿즈 운영…미국 내 K-주류 접점 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 하이트진로가 미국 시애틀에서 열린 대규모 K컬처 행사에 참여하며 현지 소비자 공략에 나선다. 한국 문화와 스포츠 응원 열기를 활용해 대표 소주 브랜드 '진로(JINRO)'의 인지도를 높이고 K-주류 시장 내 입지를 강화한다는 전략이다.

하이트진로는 미국 시애틀에서 열린 '한국문화축제'에 후원사로 참여해 진로의 글로벌 브랜드 인지도를 높이고 한국 소주의 매력을 알린다고 19일 밝혔다.

시애틀 한국문화축제 현장 사진. [사진=하이트진로 제공]

한국문화축제는 현지시간 18일 오후 1시부터 시애틀 랜드마크인 스페이스 니들 앞 야외광장에서 진행됐다. LA한국문화원, 광역시애틀한인회, 시애틀총영사관이 공동 주관하는 첫 대규모 K컬처 행사로 K팝·국악 공연, 한복 패션쇼, K뷰티, 한식 체험 등 다양한 콘텐츠가 마련됐다. 한국과 멕시코 국가대표팀 경기 단체 관람과 거리 응원전도 함께 진행됐다.

하이트진로는 행사장 내 비어가든에 유일한 한국 주류사로 참가했다. 현장에서는 참이슬 후레쉬, 참이슬 오리지널, 청포도에이슬, 레몬에이슬 등 4종을 선보였으며, 진로 로고가 새겨진 응원 도구와 편의용품을 제공했다. 두꺼비 캐릭터 포토존도 운영해 축제 현장에서 자연스럽게 브랜드를 경험할 수 있도록 했다.

하이트진로는 이번 행사 외에도 캘리포니아, 뉴욕 등 미국 주요 지역 주류 판매 매장에서 진로와 함께하는 대한민국 국가대표 경기 단체 응원 행사를 이어갈 계획이다. 행사 기간 응원 판촉물 키트 배포와 매장별 응원 세트메뉴 운영도 진행한다.

황정호 하이트진로 해외사업본부 전무는 "대규모 한국문화축제와 세계적인 축구 이벤트를 계기로 한국 No.1 소주 브랜드 진로를 미국 현지 소비자들에게 알리게 돼 뜻깊다"며 "K-주류를 선도하는 기업으로서 소주가 세계인이 즐기는 대중적인 주류 카테고리로 자리잡도록 성장시키는 데 앞장서겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com