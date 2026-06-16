하이트진로, 태국 해변 달궜다…뮤직 페스티벌서 '진로' 완판

'새멧 인 러브 뮤직 페스티벌' 후원…현장 물량 2만4000개 완판

진로바·포토존 운영…동남아 시장서 K-주류 이미지 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 하이트진로가 태국 대표 해변 음악 축제에 참여하며 현지 MZ세대 공략에 나섰다. 현지 소비자와의 접점을 넓히고 '진로' 브랜드를 트렌디한 K-주류로 각인시키겠다는 전략이다.

하이트진로는 지난 6일 태국 코사멧 섬에서 열린 '새멧 인 러브 뮤직 페스티벌 2026'에 후원사로 참여했다고 16일 밝혔다. 새멧 인 러브 뮤직 페스티벌은 태국 인기 아티스트와 밴드가 대거 참여하는 현지 대표 여름 음악 축제다. 올해 행사에는 약 1만4000명의 관객이 찾았다.

태국 Samed in love 현장 이미지. [사진=하이트진로 제공]

하이트진로는 축제 현장에서 브랜드 부스를 운영하며 진로 체험 기회를 확대했다. 행사장 내 5개의 '진로바'를 마련하고 청포도·딸기·레몬·멜론에이슬 등 과일 리큐르 4종을 비롯해 참이슬, 테라, 이슬톡톡 등을 선보였다. 행사 당일 준비한 2만4000개 물량은 전량 판매됐다.

브랜드 체험 요소도 강화했다. 하이트진로는 백사장에 'JINRO' 로고 구조물과 두꺼비 캐릭터를 활용한 포토존을 설치해 관람객들이 축제를 즐기며 자연스럽게 브랜드를 접할 수 있도록 했다. 음악 축제와 소셜미디어 친화적인 공간 구성을 통해 젊은 소비자와의 접점을 넓힌 셈이다.

황정호 하이트진로 해외사업본부 전무는 "MZ세대와의 소통을 강화하며 태국을 비롯한 동남아 시장에서 진로의 인지도를 지속적으로 확대하고 있다"며 "앞으로도 현지 소비자 접점 활동을 통해 글로벌 대표 소주 브랜드로서의 입지를 공고히 하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com