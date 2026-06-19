KT&G, '글로벌 100대 혁신기업' 4년 연속 선정

국내 소비재기업 중 유일…누적 지식재산권 1만6751건 확보

전자담배 '릴' 기술력 강화…NGP 매출·영업이익·판매량 성장

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = KT&G가 글로벌 지식재산권 경쟁력을 인정받으며 4년 연속 글로벌 혁신기업에 이름을 올렸다. 전자담배 등 차세대 제품 사업에서 축적한 특허와 기술 역량이 글로벌 시장 경쟁력으로 이어지고 있다는 평가다.

KT&G는 지난 18일 글로벌 지식재산권 솔루션 기업 렉시스넥시스가 선정한 '글로벌 100대 혁신기업'에 4년 연속 선정됐다고 19일 밝혔다. KT&G는 국내 소비재기업 가운데 유일하게 2023년부터 2026년까지 4년 연속 선정됐다.

KT&G(사장 방경만)가 지난 ​18일 글로벌 ​지식재산권(IP) ​솔루션 기업인 ​'렉시스넥시스 (Lexis Nexis)'가 꼽은 ​'글로벌 ​100대 혁신기업'에 ​4년 연속('23~'26년) ​선정됐다. 사진은 ​시상식에 ​참석한 ​​KT&G 신태철 R&D 연구소장(왼쪽)과 ​김동현 렉시스넥시스 ​수석연구원(오른쪽)이 ​기념사진을 ​촬영하는 ​모습. [사진=KT&G 제공]

렉시스넥시스는 글로벌 특허와 기업 데이터를 기반으로 IT·전자·자동차·소비재 등 다양한 분야의 혁신기업 100곳을 매년 발표한다. KT&G는 체계적인 지식재산권 관리를 통해 NGP(Next Generation Products) 사업의 본원적 경쟁력을 강화한 점을 인정받았다.

KT&G는 2025년 한 해 동안 총 2342건의 지식재산권을 등록했다. 지난해 기준 누적 등록 지식재산권은 총 1만6751건이며, 이 가운데 해외 지식재산권은 1만2929건이다. 회사는 이 같은 IP 경쟁력을 바탕으로 독자 기술이 적용된 전자담배 브랜드 '릴(lil)'과 전용 스틱을 선보이며 국내외 시장 경쟁력을 높이고 있다.

최근 출시한 '릴 에이블 3.0'은 사용자 예열시간 단축과 고속 충전 기능 등을 적용해 사전 판매 당시 완판을 기록했다. 지난해 NGP 전용 스틱은 국내 시장 점유율 약 46%를 기록하며 시장 선두를 유지했으며, NGP 부문 매출과 영업이익, 판매량도 모두 전년 대비 성장했다. KT&G 관계자는 "앞으로도 독자 기술을 기반으로 차별화된 제품과 서비스를 선보이며 글로벌 시장에서 기술 리더십을 강화해 나가겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com