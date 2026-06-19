윤흥길 소설 속 공간 현실로…익산 '문학의 집' 개관

소라공원에 문학 거점 조성…친필원고 등 70여 점 전시

'소라단 가는 길' 배경 재현…시민 문화공간 본격 운영

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 대한민국 현대문학을 대표하는 윤흥길 작가의 소설 속 공간이 전북 익산의 새로운 문화예술 명소로 문을 열었다.

익산시는 19일 소라공원에서 '윤흥길, 소라단 가는 길 문학의 집' 개관식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다.

'윤흥길, 소라단 가는 길 문학의 집' 개관식[사진=익산시] 2026.06.19 lbs0964@newspim.com

이날 개관식에는 윤흥길 작가를 비롯해 지역 문화예술인과 시민 등 100여 명이 참석해 새로운 문학공간의 출발을 함께 축하했다.

'윤흥길, 소라단 가는 길 문학의 집'은 윤흥길 작가의 대표 소설 중 하나인 '소라단 가는 길'을 배경으로 조성됐다. 작품에 담긴 6·25전쟁 전후 어린 시절의 기억과 지역의 역사적 배경을 되살려 익산이 지닌 문학적 자산을 시민들과 공유하기 위해 마련됐다.

문학의 집은 소설 속 공간을 현대적으로 재해석해 인간애와 동심, 치유의 의미를 담은 복합 문화공간으로 꾸며졌다. 특히 윤 작가가 직접 기증한 친필 원고와 집필 도구 등 70여 점의 자료가 전시돼 작가의 문학 세계를 보다 생생하게 만나볼 수 있다.

전시 공간에서는 윤흥길 문학의 형성과정과 작품 세계, 익산과의 인연 등을 살펴볼 수 있으며, 지역의 역사와 문학이 만나는 문화교육 공간으로도 활용될 예정이다.

문학의 집은 시민 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 열린 공간으로 운영된다. 전시실은 매주 화요일부터 일요일까지 오전 10시부터 오후 6시까지 운영되며 매주 월요일은 휴관한다. 세미나실은 시민 모임과 교육 공간으로 사용할 수 있도록 개방된다.

정헌율 익산시장은 "소설 속 소라산의 솔숲이 시민들을 위한 문화공간으로 새롭게 태어났다"며 "문학의 집이 시민들에게는 쉼과 사색의 공간이 되고, 익산에는 새로운 문화적 가치를 더하는 명소로 자리매김할 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 익산 출신인 윤흥길 작가는 원광대학교 국문학과를 졸업했으며 사회의 모순과 서민들의 삶을 사실적으로 그려낸 작품들로 한국 현대문학을 대표하는 작가로 평가받고 있다. 대표작으로는 '아홉 켤레의 구두로 남은 사내', '기억 속의 들꽃', '완장', '문신' 등이 있으며 현대문학상과 대산문학상, 박경리문학상 등을 수상했다.

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