전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.19 (금)
KYD 디데이
정책·서울 복지

속보

더보기

의료계, 검체·영상 수가 인하 비판…"동네병원·중소병원 위기 전망"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 병의협이 18일 정부의 검체·영상검사 수가 인하 중심 건보 수가 개편을 비판했다.
  • 의료계는 평균 수익률만 근거한 일괄 수가 인하가 중소병원·의원 경영을 위협해 1차 진료·전원 체계를 붕괴시킬 것이라 경고했다.
  • 병의협은 취약지·소규모 의료기관 별도 보전장치와 회계자료 분석 전면 공개, 필수의료 직접 지원 방식 전환을 요구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

수가 분석 원가자료 전면 공개 요구
원가 구조 달라…획일적 적용 '비판'
생산성 낮은 의료기관 폐업 일어나
복지부 "오히려 보상 강화" 반박
"검사 의존 공급체계 탈피, 핵심"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 의료계가 검체검사, 컴퓨터단층촬영(CT), 자기공명영상(MRI) 수가를 낮추는 정부의 건강보험(건보) 수가 구조 혁신 방안에 대해 날을 세우고 있다.

정부는 비수도권·수도권 내 취약지에 대해 수가를 단계적으로 확대하고 인구감소지역의 입원·진찰료를 높인다고 했다. 그러나 의료계는 검사 수가 인하와 제도 개편으로 깎이는 손실이 중소병원과 동네 병원에 치명적으로 작용해 상급종합병원 전원의 관문 역할이 무너질 것이라고 전망하고 있다. 

대한병원의사협의회(병의협)는 지난 18일 '검체검사 및 영상검사 수가 인하 정책에 대한 비판과 바람직한 개편 방향'에 대해 이같은 내용을 담아 정부의 건보 수가 구조 개편 방향을 지적했다. 

건강보험 수가 구조 혁신 방안 [자료=보건복지부]

복지부는 과보상된 검체검사, CT, MRI 수가는 낮추고 응급, 소아, 분만 등 필수 의료 보상을 강화하겠다고 밝혔다. 이를 위해 비용 대비 수익이 150% 초과하는 검사(검체·CT·MRI) 수가는 150%로 낮추고 중증 수술과 마취에 대한 보상을 높이는 등의 방안을 발표했다. 지역의료를 위해서는 비수도권과 수도권 내 취약지에 대해 수가 가산을 단계적으로 확대하고 인구감소지역에 대한 입원·진찰료를 가산하겠다고 했다.

병의협은 우선 복지부가 정책 추진의 근거로 제시한 2023년 회계연도 의료 비용 분석에 대해 비판했다. 이 자료에 따르면, 검체검사 비용 대비 수익은 평균 약 190%이며 CT와 MRI는 평균 약 200%로 진찰 70.7%, 입원 57.3%에 비하면 과보상돼 있다. 병의협은 현재 공개된 자료만으로는 원가 배분 방식, 지역별 물류비와 인건비 차이, 의원급과 병원급 사이의 표본 가중 방식이 충분히 검증되지 않았다고 비판했다.

특히, 의원급의 경우 전문과목·규모·장비 보유 여부에 따라 원가구조가 크게 다른데 평균만으로 처리된 것은 잘못 됐다고 지적했다. 왜곡된 자료로 이루어진 원가 분석을 통해 얻은 평균 190%, 200%라는 수치만으로 전국 모든 의료기관에 동일한 수가 인하 원칙을 적용하는 것은 매우 위험하다고 했다. 

더 큰 문제는 의원급·중소병원·의료취약지 의료기관이 받는 영향이다. 대형 병원이나 대형 수탁검사기관은 대량구매, 높은 장비가동률, 검사량 집중, 물류 최적화로 인해 단위원가를 낮출 수 있지만 의원급은 임상병리사 인건비, 재료비, 장비임대료, 소량검사에 따른 폐기비용 부담이 상대적으로 크다. 평균 수익률을 근거로 저용량·저밀도 공급망에까지 동일 비율로 수가를 내리면 생산성이 낮은 지역의 의료 공급은 철수될 것이라고 경고했다.

특히 현재 복지부는 검체검사 위탁관리체계 개편, 위탁관리료 폐지, 위·수탁기관 간 정산관행 억제 등을 동시에 진행하고 있다. 병의협은 정책이 이렇게 중첩될 경우 가장 먼저 타격을 받는 곳은 상대적으로 영세한 1차 의료기관과 중소병원이라고 전망했다.

병의협은 "기본진료 수가를 충분히 현실화하지 못하면 공급자는 검사 자체를 줄이거나 외주를 포기하거나 취약지 진료를 축소하거나 결국 폐업을 선택하게 된다"며 "환자가 동네 의원이나 중소병원에서 신속하게 진단받고 상급기관 전원이 필요한지를 가르는 1차 관문의 역할을 하고 있었는데 환자는 더 많은 이동거리와 더 긴 대기시간을 감수해야 하고 결국 대학병원 쏠림은 더 심화될 것"이라고 전망했다.

기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이]

병의협은 복지부에 2023년 회계자료 분석의 세부 방법론을 전면 공개해야 한다고 했다. 어떤 기관이 표본에 포함되었는지, 원가에 어떤 비용이 들어갔는지, 공통비와 감가상각은 어떻게 배분했는지, 의원급·병원급·상급종합병원을 어떤 가중치로 평균했는지, 지역별·검사량별 차이를 어떻게 처리했는지 공개되지 않으면 정책 정당성은 취약할 수밖에 없다고 지적했다.

취약지·소규모 의료기관에 대해서는 별도의 보전 장치를 설계해야 한다고도 지적했다. 전국 단일 목표 수익률이 아니라 지역별 또는 기관 종별 검사량을 반영한 보정계수와 과도기 보호장치가 필요하다고 제안했다.

병의협은 "필수 의료를 살리려면 검사 수가를 깎는 방식이 아니라 필수 의료 공급의 기반을 정부가 직접 떠받치는 방식으로 가야 한다"며 "의료기관의 줄도산을 막고 지역과 취약지의 접근성을 지키며 국민이 제때 필요한 진료를 받을 수 있게 하는 유일하게 현실적인 길"이라고 지적했다.

복지부 관계자는 "진찰, 입원 등 저보상 부분 상향하고 수술마취, 소아분만 등에도 보상을 대폭 강화하기 때문에 오히려 보상이 강화된다"며 "검사에 과도하게 의존할 수밖에 없는 공급 체계에서 벗어나도록 하는 것이 핵심이며 최선의 진료를 할 수 있도록 구조를 혁신하고 이에 대한 이행이 가능하도록 꼼꼼히 살필 계획"이라고 설명했다. 

sdk1991@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
사진
'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동