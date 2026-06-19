[2026WC] '깜짝 승선' 이기혁 실책...경험·소통 부족으로 '뼈아픈 예방주사'

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보호의 신데렐라를 꿈꾸던 이기혁(강원)이 월드컵이란 큰 무대 경험 부족을 드러내며 아쉬움을 삼켰다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 19일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 개최국 멕시코에 0-1로 패했다. 원정 텃세와 압도적인 소음 속에서 치러진 단판승부에서 수비 라인의 경험 부족이 결국 치명적인 결과로 이어졌다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이기혁(3번)이 19일(한국시간) 북중미 월드컵 A조 멕시코 대 한국의 경기에서 김승규 골키퍼와 충돌 뒤 실점을 지켜보고 있다. 2026.6.19 psoq1337@newspim.com

이기혁의 북중미행 깜짝 승선은 홍명보 감독의 뚜렷한 신임 덕분이었다. 홍 감독은 대표팀 명단 발표 당시 이기혁의 가장 큰 강점으로 센터백, 레프트백, 수비형 미드필더를 모두 맡을 수 있는 멀티 포지션 능력을 높게 평가했다. 체코와의 1차전에 이어 이날 멕시코전까지 연속 선발 스리백의 일원으로 낙점하후방 빌드업의 핵심 역할을 맡겼다.

하지만 본선 무대의 압박감은 매서웠다. 이기혁은 경기 초반부터 멕시코의 강한 전방 압박과 홈팬들의 거센 야유 속에 다소 경직된 플레이를 보였다. 적극적인 볼 경합 타이밍을 잡지 못하거나 패스 미스를 범하는 등 본선 무대 경험 부족에서 오는 불안한 모습도 보였다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이기혁이 지난 12일(한국시간) 북중미 월드컵 A조 체코 대 한국의 경기에 앞서 스타디움에 도착하고 있다. 2026.6.19 psoq1337@newspim.com

후반 5분 멕시코의 평범한 공중볼이 한국 진영 문전으로 향한 순간, 이기혁은 낙하지점을 찾는 과정에서 골키퍼 김승규(도쿄)와 동선이 겹쳤다. 콜 플레이를 맞추지 못했다. 소통 미스로 인해 두 선수가 충돌했고, 김승규가 떨어뜨린 공은 멕시코 미드필더 루이스 로모의 결승골로 연결됐다.

수비라인의 기본은 소통과 안정감이다. 찰나의 순간 터져 나온 호흡 불일치와 경험 부족에 따른 판단 미스가 팽팽하던 경기 흐름을 바꿨고, 홍명보호는 통한의 실수를 만회하지 못하고 결국 패했다.

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