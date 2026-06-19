차바이오텍, 마티카 바이오와 美 생산·韓 임상 결합한 CGT 개발 플랫폼 출시

미국 생산·한국 임상 연계한 통합 개발 플랫폼 구축

연구자주도임상 통해 초기 임상 데이터 확보 지원

분당차병원 중심 국내 대학병원 컨소시엄 구성 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차바이오텍이 미국 자회사 마티카 바이오와 함께 미국 바이오기업의 세포·유전자치료제(CGT) 개발을 지원하는 통합 플랫폼을 선보였다. 미국 내 생산과 한국 임상을 연계해 임상 데이터를 신속하게 확보하고 신약 개발 기간을 단축할 수 있는 모델이다.

19일 차바이오텍은 마티카 바이오와 함께 '마티카 K-IIT(연구자 주도 임상) 프로그램'을 출시했다고 밝혔다. 해당 프로그램은 세포치료제 개발 초기 단계의 미국 바이오기업을 대상으로 연구자 주도 임상을 지원하는 플랫폼이다.

최근 미국 바이오기업들은 초기 임상 데이터를 확보하기 위해 연구자 주도 임상을 활용하고 있지만 국가 간 생산과 임상 수행 과정에서 복잡한 운영 부담이 발생해 왔다. 마티카 K-IIT 프로그램은 미국 내 제조 역량과 한국의 임상 인프라를 결합해 이러한 문제를 해소하는 데 초점을 맞췄다.

마티카 바이오 전경. [사진=마티카 바이오]

프로그램은 차바이오그룹의 병원 네트워크와 한국의 임상 수행 역량, 마티카 바이오의 제조·공정개발·분석개발 역량을 결합한 것이 특징이다. 마티카 바이오는 고객사의 요청에 따라 시료 생산을 담당하고, 차바이오그룹은 분당차병원을 비롯한 국내 주요 의료기관과 협력해 질환별 연구자 주도 임상을 수행할 예정이다.

회사는 이를 통해 글로벌 규제기관이 요구하는 수준의 임상 데이터를 보다 효율적으로 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한 미국 내 GMP 생산시설을 활용해 핵심 지식재산권(IP)을 보호할 수 있다는 점도 강점으로 꼽힌다.

한국은 우수한 임상시험 관리기준(GCP) 인프라와 풍부한 임상 경험을 보유한 연구진, 선진화된 중개의학 환경을 기반으로 연구자 주도 임상 분야의 경쟁력을 높이고 있다. 특히 미국 식품의약국(FDA), 유럽 의약품청(EMA), 일본 의약품의료기기종합기구(PMDA) 등 글로벌 규제기관 기준에 부합하는 임상 수행 역량을 갖춘 국가로 평가받고 있다.

폴 김 마티카 바이오 대표는 "한국의 임상 수행 역량과 마티카 바이오의 CGT 제조 역량을 결합해 고객사의 초기 연구부터 글로벌 임상 단계까지 효율적으로 지원할 것"이라며 "바이오 USA에서 마티카 K-IIT 프로그램을 적극 소개하고 신규 고객 확보에 나설 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com