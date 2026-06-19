나인테크, 창립 20주년 맞아 '제3의 창업' 선언

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디스플레이·배터리 핵심기술 기반으로 반도체·전고체배터리 시장 진출

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 토탈 에너지 솔루션 전문기업 나인테크가 창립 20주년을 맞아 '제3의 창업'을 공식 선언했다고 19일 밝혔다.

박근노 대표이사는 "스무 살의 나인테크는 다시 새로운 출발선에 섰다"며 "같은 뿌리에서 뻗어나온 기술이 미래로 수렴한다는 방향 아래 새로운 10년을 시작하겠다"고 말했다.

2006년 디스플레이 장비 기업으로 출발한 나인테크는 지난 20년간 시장과 기술 변화에 대응하며 성장해왔다. 2016년 이차전지 장비 사업에 진출하며 사업 포트폴리오를 넓혔다. 현재는 전극, 조립·화성, 모듈, 팩, 재활용까지 배터리 제조 전 공정을 아우르는 국내 유일의 '올인원 역량'을 갖추고 있다.

나인테크 전경. [사진=나인테크]

이번 '제3의 창업'은 기존 핵심 기술 역량을 기반으로 한 확장이다. 정밀 이송, 합착·적층, 건식 공정, 유리 가공, 소재 내재화 등 회사의 핵심 기술은 디스플레이를 넘어 반도체, 이차전지, 자원순환 분야로 이어지고 있다.

특히 디스플레이 공정에서 축적된 유리 가공 기술은 AI 반도체 시대의 유리기판 기술로 확장되고 있으며, 배터리 분야에서 확보한 건식 공정 기술은 차세대 전고체 배터리 상용화를 위한 핵심 경쟁력으로 주목받고 있다.

박 대표는 "지난해 이차전지 시장의 어려움과 통상 환경의 불확실성 속에서도 그 시간을 그저 버티는 데 쓰지 않았다"며 "R&D에 한 해 동안 21% 더 투자하며 미래의 씨앗을 심었고, 사업의 체질을 근본부터 바꿨다"고 설명했다.

나인테크는 올해 1분기 흑자 전환에 성공했다. 1분기 연결 기준 매출 198억원(전년 동기 대비 24.5% 증가), 영업이익 15억원, 당기순이익 8억원을 기록했다.

한편 전고체 배터리 시장과 관련해 나인테크는 건식 공정 기술의 중요성을 강조하고 있다. 전고체 배터리는 고체 전해질을 사용하는 특성상 기존 습식 공정보다 건식 공정이 필수적이며, 나인테크는 건식 전극 장비를 전고체 배터리 제조사의 양산 환경에서 검증 중이다. 이와 함께 폐배터리 재활용 및 친환경 소재 공정을 결합해 탈중국 소재 내재화와 ESG 경영을 동시에 추진하고 있다.

nylee54@newspim.com