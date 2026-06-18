이원택 "전북 피지컬AI·로봇도시 조성"…미래산업 거점 육성 선언

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새만금 중심 피지컬AI 생태계 구축, 첨단산업 투자유치 본격화

현대차 투자 연계한 AI·로봇산업 육성, 글로벌 혁신거점 도약

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 전북도지사 당선인은 18일 전북을 대한민국 피지컬AI·로봇산업의 중심지로 육성하고 새만금을 미래 첨단산업 거점으로 조성하겠다는 구상을 밝혔다.

이 당선인은 이날 서울시청 다목적홀에서 열린 '대한민국 피지컬AI 메카, 새만금과 전북' 공동발대식에 참석해 "전북에 피지컬AI·로봇도시를 조성하겠다"며 미래산업 육성 비전을 제시했다.

서울시청 다목적홀에서 열린 '대한민국 피지컬AI 메카, 새만금과 전북' 공동발대식[사진=이원택 전북지사 당선인 인수위]2026.06.18 lbs0964@newspim.com

전북도민회중앙회 등이 주최하고 전북 피지컬AI 특별위원회가 주관한 이번 행사는 '대한민국 피지컬AI 특별수도 전북' 비전 공유와 성장 전략 논의를 위해 마련됐다.

이 당선인은 "현대차그룹이 미래 전략 거점으로 새만금을 선택하고 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 새만금을 AI밸리로 언급하는 등 새만금이 세계적인 관심을 받고 있다"며 "전북을 대한민국 피지컬AI·로봇산업의 핵심 거점으로 키워 나가겠다"고 강조했다.

이어 "세계는 로봇과 기계가 산업 현장에서 활용되는 피지컬AI 시대로 빠르게 전환되고 있다"며 "전북은 연구개발과 실증, 제조 인프라를 기반으로 새로운 성장 기회를 만들어가고 있다"고 설명했다.

그는 전주·완주를 AI 신뢰성 혁신허브와 피지컬AI 실증단지 중심의 연구개발 거점으로, 군산은 자율주행 실증 인프라 중심지로, 새만금은 현대차 로봇 파운드리와 AI 데이터센터가 들어서는 미래산업 무대로 육성하겠다고 피력했다.

또 익산은 푸드테크, 김제는 농업로봇과 농기계 실증 분야 경쟁력을 갖춘 지역으로 소개했다.

이날 행사에는 이원택 전북지사 당선인을 비롯해 정동영 통일부 장관, 곽영길 전북도민회중앙회장, 조지훈 전주시장 당선인, 기업·학계 관계자 등 500여 명이 참석해 피지컬AI 산업 육성 필요성에 공감했다.

곽영길 회장은 "전북은 제조 기반과 연구기관 협력 환경을 갖춘 지역으로 피지컬AI 산업 실증과 혁신의 중심지로 성장할 수 있다"고 말했다.

정동영 장관은 "전북이 국내 최초 피지컬AI 실증도시 조성을 추진하며 산업 혁신의 새로운 가능성을 보여주고 있다"며 정책 지원 의지를 밝혔다.

이원택 전북지사 당선인[사진=인수위]2026.06.18 lbs0964@newspim.com

이 당선인은 발대식을 계기로 오는 8월까지 LG전자, SK텔레콤, 네이버, NC AI, 레인보우로보틱스 등 관련 기업을 방문해 투자유치 활동을 이어갈 계획이다.

이원택 당선인은 "전북은 피지컬AI와 로봇산업의 새로운 성공 모델을 만들어갈 준비가 돼 있다"며 "기업의 기술과 미래 비전이 전북에서 실현될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com