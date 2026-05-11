민주당 전북 후보 "피지컬AI 중심지 도약"…미래산업 육성 공동 선언

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

도지사·시장군수 후보 정책연대·AI 산업생태계 구축 추진

산학관 협력 기반 전략위원회 구성·대규모 투자 연계 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 더불어민주당 전북지역 광역·기초단체장 예비후보들이 11일 피지컬AI 산업 육성을 통한 전북 미래산업 대도약 비전을 공동 선언했다.

이원택 전북도지사 예비후보와 조지훈 전주시장, 김재준 군산시장, 최정호 익산시장, 유희태 완주군수, 권익현 부안군수 예비후보는 전북대학교 피지컬AI 실증랩에서 공동 기자회견을 열고 "전북을 대한민국 AI산업 중심지로 육성하겠다"고 밝혔다.

민주당 예비후보들 합동 기자회견[사진=이원택 캠프]2026.05.11 lbs0964@newspim.com

이들은 "피지컬AI와 로봇산업 활성화를 위해 민주당 후보 간 강력한 정책연대가 필요하다"며 "전북이 미래산업 중심지로 도약할 수 있는 전환점을 맞고 있다"고 강조했다.

특히 "정동영 의원이 추진한 1조 원 규모 피지컬AI 기반 조성 사업과 이재명 정부의 현대차그룹 새만금 투자 계획이 맞물리며 전북 미래산업 전략이 현실화되고 있다"고 설명했다.

예비후보들은 정부의 피지컬AI 플랫폼 연구개발 생태계 조성과 K-로봇 실증 공유센터 구축, AI 신뢰성 혁신센터 조성 계획 등을 언급하며 "전북이 첨단 반도체 설계와 로봇 부품 실증, 데이터 운용, 인재 양성까지 연결하는 산업 생태계 중심지가 될 것"이라고 밝혔다.

후보별 공약도 제시됐다. 이원택 예비후보는 피지컬AI 규제자유특구 지정과 국가연구원 설립, AI 교육센터 구축을, 조지훈 예비후보는 피지컬AI 벨트와 AI 펀드 조성을 약속했다.

또 김재준 예비후보는 전력 인프라 선지원과 태양광 부지 확보를, 최정호 예비후보는 산업단지 AI 전환을, 유희태 예비후보는 소프트웨어 플랫폼 연구개발 생태계 조성을, 권익현 예비후보는 피지컬AI·방산·수소 복합 제조기지 조성을 각각 공약으로 내세웠다.

이들은 산·학·관 협력 기반의 '후보 직속 피지컬AI 전략위원회'를 구성해 정책 추진 네트워크를 구축하고, 향후 도지사 직속 위원회로 확대 운영하겠다는 계획도 밝혔다.

예비후보들은 "민주당 후보들이 원팀으로 전북 산업지도를 바꾸겠다"며 "도민 삶의 변화를 이끌고 전북을 대한민국 AI산업 중심지로 성장시키겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com