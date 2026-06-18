여주시, 2026 여주 관광 톤온톤 2차 회의 "다채로운 여주·컬러풀 여주"

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[여주=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 여주시는 '2026 여주 관광 톤온톤(Tone-on-Tone)' 사업을 올 하반기부터 행정 전반으로 넓혀 도시 이미지 통일화에 박차를 가한다고 18일 밝혔다.

여주시가 지난 17일 관계부서 및 유관기관 관계자 37명이 참석한 가운데 '2026 여주 관광 톤온톤' 2차 협업회의를 열고 상반기 성과 점검과 하반기 확대 방안을 논의하고 있다.[사진=여주시]2026.06.18 observer0021@newspim.com

여주시는 지난 17일 관계부서 및 유관기관 관계자 37명이 참석한 가운데 '2026 여주 관광 톤온톤' 2차 협업회의를 열고 상반기 성과 점검과 하반기 확대 방안을 논의했다.

'톤온톤' 사업은 여주시의 관광브랜드인 '다채로운 여주·컬러풀 여주'를 효과적으로 알리기 위해 올해 내내 연속성 있게 추진 중인 핵심 실행 사업으로 상반기 동안 주요 관광지와 축제 현수막, 홍보물 등에 지정 컬러를 지속적으로 적용해 오며 도시 이미지의 시각적 통일감을 높이는 데 긍정적인 효과를 거둔 바 있다.

회의에서 하반기 지정 테마컬러인 ▲블루(Blue)▲마젠타(Magenta)▲오렌지(Orange)를 관광·축제 홍보물과 내부 보고자료와 회의자료 등 행정 분야 전반으로까지 확대하기 했다.

특히 별도의 추가 예산 편성 없이 월별 테마컬러를 반영하는 방식으로 진행되는데 여주세종문화관광재단에서는 '이동형 홍보물(양산)'의 경우 실제 관광객 참여 유도와 경관 연출 측면의 우수 사례로 공유하기도 했다.

여주시 문화복지국장은 "상반기부터 톤온톤 색상이 적용된 현수막 등이 점차 확대되면서 도시 이미지의 통일감 제고에 가시적인 성과가 나타나고 있다"라며 "이러한 취지가 광고업계와 시민들에게도 자연스럽게 확산될 수 있도록 지속적인 협력이 필요하다"고 말했다.

향후 사업의 지속 추진 여부를 검토할 예정이다. 아울러 유관기관과의 협업을 더욱 강화해 '다채로운 여주·컬러풀 여주'라는 도시 브랜드를 각인시킬 방침이다.

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