'버추얼 걸그룹' 오위스, 마약 근절 캠페인 동참

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 버추얼 걸그룹 오위스(OWIS)가 마약 근절에 나섰다.

오위스는 지난 17일 강남구청 유튜브 채널을 통해 강남구청·강남경찰서와 함께하는 마약 근절 캠페인 영상을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 버추얼 걸그룹 오위스가 마약 근절 캠페인에 동참했다. [사진=마약 근절 캠페인 영상] 2026.06.18 alice09@newspim.com

공개된 영상은 '내성', '죽음', '고립', '금단', '호기심', '유혹'이라는 글자 가운데 오위스 멤버들이 서 있는 모습으로 시작한다.

이내 한자리에 모인 멤버들 아래로 '마약'이라는 글자가 나타나고, 멤버들은 힘찬 발걸음과 역동적인 몸짓으로 이를 밀어내며 마약에 대한 강한 거부 의지를 드러냈다.

영상 말미에는 "진짜 즐거움은 선명하게, 가짜 쾌락은 단호하게"라는 슬로건을 힘차게 외치며 마약 예방 메시지를 전달했다.

앞서 오위스는 지난 1월 '제40회 골든디스크어워즈'에서 데뷔 트레일러를 기습 공개하며 주목받았다.

이어 3월 23일 미니 1집 '뮤지엄(MUSEUM)'을 발매하고 가요계에 정식 데뷔했다. 해당 앨범에 멤버 세린, 썸머, 소이가 직접 곡 작업에 참여해 음악적 역량을 보여줬으며, 잔잔한 기타 리프가 돋보이는 타이틀곡 '뮤지엄'으로 K팝 팬들의 많은 사랑을 받았다.

또한 유튜브 채널 '잇츠라이브'와 웹 예능 '우쥬레코드'를 포함해 다양한 온라인 콘텐츠에서도 보컬 역량을 드러냈다.

뿐만 아니라 데뷔와 함께 여의도 더현대 서울에서 대형 팝업스토어를 개최하는 등 온·오프라인을 넘나드는 행보로 눈길을 끌었다.

오위스는 앞으로도 다채로운 음악 활동과 온·오프라인 콘텐츠를 통해 선한 영향력을 이어갈 예정이다.

alice09@newspim.com