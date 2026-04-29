'버추얼 아이돌' 플레이브, 美 '빌보드200' 145위로 첫 진입

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 버추얼 아이돌 그룹 플레이브가 미국 빌보드 차트에 진입했다.

29일(한국시간) 빌보드 차트에 따르면 플레이브의 네 번째 미니앨범 '칼리고 파트 투(Caligo Pt.2)'가 5월 2일 자 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에 145위로 첫 진입했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 버추얼 아이돌 플레이브. [사진=블래스트] 2026.04.21 alice09@newspim.com

또한 플레이브는 또 다른 주요 차트인 '빌보드 아티스트 100'에도 75위로 새롭게 이름을 올리며, 아티스트 영향력 지표에서도 의미 있는 성과를 기록했다.

'빌보드 글로벌(미국 제외)' 차트에는 이번 앨범의 타이틀곡 '본 새비지(Born Savage)'를 포함해 '그런 것 같아', '흥흥흥', '이 밤을 빌려 말해요' 등 플레이브의 곡들이 동시 진입했다.

이 밖에도 '이머징 아티스트' 2위, '톱 앨범 세일즈' 등 빌보드 다른 차트에서도 고른 성과를 거두며 글로벌 리스너들의 높은 관심을 입증했다.

특히 이번 성과는 국내에서의 뜨거운 반응과도 맞물린 결과다. 지난 13일 발매 직후 국내 음원 사이트 멜론 톱100 차트 2위에 안착한 데 이어, 한터차트 집계 기준 초동(발매 첫 일주일간 판매량) 125만 장 이상을 기록하며 자체 최고 기록을 경신했다.

플레이브의 네 번째 미니앨범 '칼리고 파트 2(Caligo Pt.2)'는 지난해 2월 발매된 '칼리고 파트 1'과 이어지는 서사를 담은 작품이다.

한층 강렬해진 세계관 속에서 하나의 서사를 마무리하는 동시에 새로운 가능성을 예고한다. 여기에 다양한 장르의 곡들로 확장된 음악적 스펙트럼과 성숙해진 매력을 담아냈다.

지난해 11월 고척 스카이돔에서 개최된 '대쉬: 퀀텀 리프 앙코르(2025 PLAVE Asia Tour DASH: Quantum Leap Encore)'를 전석 매진시키며 데뷔 첫 아시아 투어를 성황리에 마무리한 플레이브는, 국내를 넘어 글로벌 무대로 활동 반경을 넓히며 성장세를 이어가고 있다.

alice09@newspim.com