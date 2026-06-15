'버추얼 아이돌' 플레이브, 9월 인천문학경기장서 월드투어 시작

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 버추얼 아이돌 플레이브가 고척돔에 이어 인천문학경기장에 입성한다.

15일 소속사 블래스트에 따르면 플레이브는 오는 9월 12, 13일 양일간 인천문학경기장 주경기장에서 '2026 플레이브 월드투어-킵 잇 매닉(KEEP IT MANIC)'을 개최한다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 플레이브의 콘서트 포스터. [사진=블래스트] 2026.06.15 alice09@newspim.com

이번 공연은 플레이브가 데뷔 후 처음으로 진행하는 월드투어의 시작을 알리는 무대다. 지난해 11월 고척 스카이돔 입성에 이어 대형 스타디움인 인천문학경기장 주경기장 무대에 오르며 여전히 강력한 인기를 입증했다.

또한 이날 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개된 메인 포스터에는 화이트 제복을 입은 멤버들이 등장해 시선을 사로잡았다.

멤버들의 정적인 시선과 움직임의 잔상을 표현한 연출이 어우러져 신비로운 분위기를 완성했다. 여기에 강렬한 콘서트 타이틀까지 더해지며 이번 투어의 압도적인 스케일과 무대를 예고했다.

이번 인천 공연은 플레이브의 첫 월드투어를 여는 무대인 만큼 다채로운 셋리스트와 한층 업그레이드된 퍼포먼스, 높은 완성도의 무대로 팬들에게 특별한 추억을 선사할 예정이다.

그동안 발표한 히트곡들은 물론 플레이브만의 세계관과 스토리텔링을 녹여낸 무대를 통해 색다른 즐거움을 안길 것으로 기대를 모은다.

플레이브는 인천 공연을 시작으로 카나가와, 가오슝, 방콕, 싱가포르, 타이베이, 마카오를 차례로 찾으며 글로벌 팬들과 만날 예정이다.

'2026 플레이브 월드투어-킵 잇 매닉' 티켓 예매는 오는 17일 오후 8시 팬클럽 선예매가 진행되며, 일반예매는 19일 오후 7시에 오픈된다.

alice09@newspim.com