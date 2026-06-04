'버추얼 아이돌' 플레이브, 9월 데뷔 첫 월드투어 개최

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 버추얼 아이돌 그룹 플레이브가 오는 9월 데뷔 첫 월드투어를 개최한다.

플레이브는 4일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 '2026 플레이브 월드투어-킵 잇 매닉(2026 PLAVE WORLD TOUR-KEEP IT MANIC)'의 티저 포스터를 게재했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 버추얼 아이돌 플레이브. [사진=블래스트] 2026.04.21 alice09@newspim.com

공개된 포스터는 강렬한 붉은색을 중심으로 압도적인 분위기를 자아낸다. 또한 인천을 비롯한 월드투어 개최 도시와 일정이 함께 담겨 있어 팬들의 기대를 높이고 있다.

이번 월드투어는 오는 9월 12, 13일 양일간 인천 공연으로 포문을 연다. 이후 9월 26일과 27일 카나가와, 10월 3일 가오슝, 10월 10일 방콕, 10월 17일 싱가포르, 10월 24일 타이베이, 10월 31일 마카오를 차례로 찾으며 글로벌 팬들과 만난다.

특히 이번 공연은 플레이브가 데뷔 이후 처음으로 선보이는 월드투어라는 점에서 의미가 남다르다. 앞서 아시아 투어를 통해 탄탄한 글로벌 팬덤을 확인한 플레이브는 이번 월드 투어로 활동 반경을 더욱 넓히며 글로벌 아티스트로서의 입지를 한층 공고히 할 전망이다.

앞서 플레이브는 지난 4월 13일 미니 4집 '칼리고 파트 2(Caligo Pt.2)'를 발매하고 초동 판매량 125만 장을 돌파하며 또 한 번 커리어 하이를 경신했다. 또한 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'과 '빌보드 아티스트 100'에 진입하며 글로벌 영향력을 입증한 바 있다.

alice09@newspim.com