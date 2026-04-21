플레이브, 신보 초동 125만장 돌파…커리어 하이 달성

AI 핵심 요약beta
- 버추얼 아이돌 플레이브가 13일 발매한 네 번째 미니 앨범으로 초동 125만 장을 돌파했다.
- 이는 자체 최고 기록이며 버추얼 아이돌 최초 밀리언셀러 달성 이후 또 다른 성장을 입증했다.
- 멜론 발매 24시간 스트리밍에서 역대 1위, 2위를 차지하며 음반과 음원 모두 파급력을 보였다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 버추얼 아이돌 플레이브(PLAVE)의 새 미니 앨범이 커리어 하이를 달성했다.
지난 20일 국내 음반 사이트 한터차트 집계에 따르면, 플레이브가 지난 13일 발매한 네 번째 미니 앨범 '칼리고 파트 2(Caligo Pt.2)'는 초동(발매 첫 일주일간 판매량) 125만5800장을 돌파하며 자체 최고 기록을 경신했다.
플레이브는 앞서 미니 3집 '칼리고 파트 1(Caligo Pt.1)'과 싱글 앨범 '플뿌우(PLBBUU)'로 각각 초동 103만 장, 109만 장을 돌파하며 버추얼 아이돌 최초로 밀리언셀러를 달성한 바 있다.
이번 앨범 역시 또 한 번 자체 최고 기록을 넘어서는 성과를 거두며 데뷔 이후 꾸준한 인기와 성장세를 입증했다.
이번 앨범은 지난해 2월 발매된 미니 3집 '칼리고 파트 1(Caligo Pt.1)'의 연장선에 있는 작품으로, 확장된 세계관과 한층 깊어진 서사를 바탕으로 팬들의 높은 몰입도를 이끌어냈다는 평을 받고 있다.
음원 성적 또한 독보적이다. 국내 최대 음원 사이트 멜론의 발매 24시간 스트리밍 기록에서 '칼리고 파트 1'이 역대 1위, '칼리고 파트 2'가 역대 2위를 나란히 차지하며 음반과 음원 모두에서 파급력을 보여주고 있다.
alice09@newspim.com