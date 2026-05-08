'버추얼 아이돌 신화' 플레이브, 고척돔 공연 실황 CGV서 6월 3일 개봉

AI 핵심 요약beta
- CJ 4DPLEX가 8일 플레이브 아시아 투어 앙코르 콘서트 실황 영화를 6월 3일 개봉한다고 발표했다.
- 영화는 고척돔 전석 매진 공연 현장과 'Dash', 'WAY 4LUV' 무대를 생생히 담았다.
- 4DX, ScreenX 등 다양한 포맷으로 콘서트 현장감을 극대화한다.
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 버추얼 아이돌 최초로 고척스카이돔을 가득 메우며 K-팝의 새로운 패러다임을 제시한 그룹 플레이브(PLAVE)의 공연 실황이 극장을 찾아온다.
8일 CJ 4DPLEX에 따르면 플레이브의 아시아 투어 대미를 장식한 '플레이브 아시아 투어 [대쉬: 퀀텀 리프] 앙코르 인 시네마'가 오는 6월 3일 개봉을 확정 짓고 메인 포스터를 전격 공개했다.
이번 영화는 초동 125만 장 달성, KSPO돔과 고척돔 전석 매진 등 버추얼 아티스트로서 전무후무한 기록을 써 내려간 플레이브의 'DASH: Quantum Leap' 앙코르 서울 콘서트 현장을 생생하게 담아냈다.
러닝타임 동안 'Dash', 'WAY 4 LUV' 등 플레이브를 대표하는 타이틀 무대는 물론, 팬덤 '플리(PLLI)'를 향한 진심이 담긴 팬송 'Dear. PLLI'까지 함께 완성한 찬란한 순간들이 펼쳐진다.
특히 이번 실황 영화에는 미니 3, 4집 타이틀곡인 'Dash'와 'Born Savage'의 뮤직비디오 등 아티스트의 세계관을 담은 엑스트라 콘텐츠가 추가되어 팬들에게 더욱 특별한 선물이 될 전망이다.
상영 포맷 역시 다양화했다. 일반 2D 상영은 물론, 오감을 자극하는 4DX, Ultra 4DX, 그리고 3면 스크린으로 현장감을 극대화하는 ScreenX 개봉을 확정해 실제 콘서트장에 있는 듯한 입체적인 재미를 선사할 예정이다.
함께 공개된 메인 포스터는 콘서트 메인 의상을 입고 무대 위에 선 다섯 멤버의 모습을 담아, 모두에게 꿈같았던 그날의 감동을 다시금 상기시킨다.
독보적인 기술력과 팬덤의 화력이 결합해 또 하나의 흥행 기록을 예고한 영화 '플레이브 아시아 투어 [대쉬: 퀀텀 리프] 앙코르 인 시네마'는 6월 3일부터 전국 CGV에서 만나볼 수 있다.
taeyi427@newspim.com