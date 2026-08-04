JB금융, 2차 경영전략회의 개최...하반기 AI·리스크 강화

AI 핵심 요약beta
- JB금융그룹이 7월 30~31일 제2차 경영전략회의를 열고 하반기 AI 전환과 리스크 관리 강화를 핵심 과제로 제시했다.
- JB금융은 상반기 지배지분 순이익 3857억원으로 사상 최대를 기록하며 비이자이익 확대, 고효율 자산 중심 포트폴리오 재편, 영업경비율 경쟁력 유지를 추진하기로 했다.
- 전북은행·광주은행은 지역·기업금융과 AI·상품 경쟁력 강화를 논의했고 김기홍 회장은 그룹 리스크 관리 고도화와 최고경영자 주도 AI 전환 필요성을 강조했다.
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구조적 수익 기반·AX 가속화에 방점
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = JB금융그룹이 역대 최대 실적을 바탕으로 하반기 AI 전환과 리스크 관리 강화를 핵심 과제로 제시했다.
JB금융그룹은 지난 7월 30일부터 31일까지 전북 정읍 아우름캠퍼스에서 김기홍 회장을 비롯한 계열사 경영진과 주요 부서장 약 150명이 참석한 가운데 '2026년 제2차 경영전략회의'를 열었다고 4일 밝혔다.
회의에서는 상반기 성과를 점검하고 하반기 목표 달성과 중장기 성장 전략을 집중 논의했다.
올해 상반기 누적 지배지분 순이익은 전년 동기 대비 4.1% 증가한 3857억원으로 사상 최대치를 기록했다. 단순 외형 확대가 아닌 위험가중자산이익률(RORWA) 중심의 질적 성장 전략이 성과로 이어졌다. 이자이익 기반의 구조적 수익 창출력이 강화되고 있는 것으로 분석했다.
하반기에는 시장 불확실성에 대응하기 위해 비이자이익 확대와 고효율 자산 중심의 포트폴리오 재편을 추진한다. 업계 최저 수준의 영업경비율(CIR) 경쟁력을 유지하는 것도 주요 과제로 제시됐다.
핵심 계열사인 전북은행과 광주은행은 지역금융 기능 강화, 기업금융 확대, 영업력 제고, AI 및 상품 경쟁력 강화 등을 포함한 전략 과제를 공유하고 실행 방안을 논의했다.
김기홍 JB금융그룹 회장은 "상반기 실적은 시장 기대에 부합하면서 자산 성장과 함께 구조적 이익 기반이 강화됐다는 점에서 의미가 있다"고 평가하며 "불확실한 환경에 대비해 그룹 전반의 리스크 관리 체계를 한층 고도화해야 한다"고 강조했다.
이어 "AI 전환은 계열사 최고경영자가 직접 주도해 조직 문화와 업무 방식을 변화시키는 수준으로 이어져야 한다"며 "임직원이 AI 활용 효과를 체감할 수 있도록 사례를 확산하고, 사내 AI 경진대회 참여를 통해 전사적 인식을 강화할 필요가 있다"고 밝혔다.
peterbreak22@newspim.com