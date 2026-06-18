李在明出席G7峰会扩大会议 韩国加入7项联合成果文件

纽斯频通讯社首尔6月18日电 韩国总统府青瓦台18日表示，韩国总统李在明当地时间17日出席七国集团（G7）峰会扩大会期间，参与了本次会议通过的8项成果文件中的7项，涵盖全球经济增长、数字安全、公共卫生等多个领域。

图为当地时间16日，韩国总统李在明在法国出席G7峰会与各国首脑合影。【图片=青瓦台提供】

据青瓦台介绍，在当天于法国埃维昂莱班举行的G7成员国和受邀国领导人第二阶段会议上，与会各方新增通过《平衡、可持续和有韧性的增长》《稳定关键矿产供应链》和《为未成年人营造安全数字环境》3项成果文件。

其中，《平衡、可持续和有韧性的增长》文件提出缓解全球经济失衡、增强能源和化肥等关键供应链韧性、加强国际能源合作并推动世界贸易组织（WTO）改革以及国际货币基金组织（IMF）、经济合作与发展组织（OECD）和二十国集团（G20）框架下的宏观经济合作。

《稳定关键矿产供应链》强调推进关键矿产供应链多元化建设，加强战略储备、资源循环利用以及供应链透明度和可追溯性，并推动建立关键矿产韧性与生产合作机制。

《为未成年人营造安全数字环境》文件则围绕未成年人网络安全提出多项措施，包括加强默认保护设置、完善年龄验证机制、提供家长控制工具、强化人工智能（AI）对话服务安全防护，以及打击儿童性剥削内容和未经同意制作传播的深度伪造（Deepfake）内容。

韩国参与了《平衡、可持续和有韧性的增长》以及《为未成年人营造安全数字环境》两项文件。对于《稳定关键矿产供应链》文件，韩国虽未正式加入，但表示支持G7推动关键矿产供应链多元化和提升供应链韧性的相关努力。

此前，G7成员国还就打击非法移民偷渡、协调应对埃博拉疫情、构建互惠国际伙伴关系、打击毒品走私以及抗击癌症等议题发表联合声明，韩国均参与其中。

至此，韩国共参与本届G7峰会扩大会通过的8项成果文件中的7项。

青瓦台表示，韩国政府将在推动人工智能创新发展的同时，持续强化安全性、透明性和责任性建设，并与国际社会深化合作，推动实现让技术发展成果惠及全体社会成员的目标。

此外，G7成员国当天还发表有关美国与伊朗停火协议的联合声明。声明强调，伊朗不应拥有核武器，并重申霍尔木兹海峡应保持自由通航，不受限制且不收取通行费用。

声明指出，美伊达成的协议为防止伊朗获得核武器、缓解地区安全威胁提供了重要机遇，G7支持通过后续外交努力推动地区和平与稳定。

在韩半岛问题上，G7领导人重申，应根据联合国安理会有关决议推动实现朝鲜完全无核化。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社