넷마블문화재단, 게임마이스터고와 진로체험 프로그램 진행

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모션캡처 기술 직접 경험…게임산업 현장 소개

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블문화재단이 16일 넷마블게임박물관에서 경기게임마이스터고 학생들을 대상으로 게임산업 진로체험 프로그램 '게임탐험대'를 진행했다.

2016년부터 이어지고 있는 이 프로그램은 게임 진로에 관심 있는 청소년과 대학생을 대상으로 게임산업 현장을 소개하고 직무에 대한 이해를 돕는다.

넷마블문화재단이 16일 넷마블게임박물관에서 경기게임마이스터고 학생들을 대상으로 게임산업 진로체험 프로그램 '게임탐험대'를 진행했다. [사진= 넷마블]

지난해부터 기존 '견학프로그램'에서 '게임탐험대'로 명칭을 바꿨으며 초등학생과 기업·기관 종사자까지 참여 대상을 넓혔다.

이날 참여 학생들은 넷마블 모션캡처실 방문 및 체험, 게임박물관 관람, 게임산업 교육, 넷마블에프앤씨 임직원의 직무 강의 등에 참여했다. 올해부터 게임탐험대가 게임박물관의 공식 교육 프로그램으로 편성되면서 모션캡처실 연계 체험 콘텐츠를 새로 추가했다.

참여 학생은 "학교에서 접하기 어려운 모션캡처 기술을 직접 경험할 수 있었고 임직원의 현실적인 조언이 게임 개발자로서의 자신감을 높였다"고 말했다.

넷마블문화재단은 2018년 출범해 건강한 게임문화 확산과 미래 인재 양성을 목표로 활동 중이다.

origin@newspim.com