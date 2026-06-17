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2026.06.17 (수)
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기품원·국기연·서울과기대, 국방기술·품질 3자 협력체계 구축

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  • 국방기술품질원·국기연·서울과기대가 17일 국방기술·품질 발전과 인력양성을 위한 3자 협약을 체결했다
  • 3개 기관은 무기체계 기술·품질 협력과 전문인력 양성, 학술정보·연구시설 공동 활용과 교류행사 공동 개최를 추진하기로 했다
  • 이를 통해 첨단 무기체계 품질 신뢰성 제고와 미래 국방 품질관리 및 방위산업 발전에 기여하겠다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

첨단·복잡화되는 무기체계 품질관리 대응
전문인력 양성·연구 인프라 공동 활용키로

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방기술품질원과 국방기술진흥연구소, 서울과학기술대학교가 17일 서울과기대에서 국방기술·품질 분야 발전과 전문인력 양성을 위한 3자 업무협약을 체결했다. 이번 협약에는 무기체계 기술·품질 분야 협력과 학술정보·연구시설 공동 활용, 교류·협력 행사 공동 개최 등이 포함됐다.

17일, 서울과학기술대학교 캠퍼스에서 국방기술품질원·국방기술진흥연구소·서울과학기술대학교가 3자 업무협약을 체결하고 있다. 왼쪽부터 신상범 기품원 원장, 김동환 서울과기대 총장, 손재홍 국기연 소장. [사진=국방기술품질원] 2026.06.17 gomsi@newspim.com

3개 기관은 무기체계의 첨단화·복잡화에 따라 고도화된 기술기획 및 품질관리 역량이 필요해진 상황을 협약 배경으로 제시했다. 국방기술·품질 분야 전문기관인 기품원·국기연과 공학 분야 우수 대학인 서울과기대가 기술·품질 역량 발전과 전문인력 양성을 함께 추진하기로 합의했다.

협약에 따라 3개 기관은 무기체계 기술·품질 분야 협력 및 전문인력 양성 프로그램을 운영하고, 학술정보 및 교육·연구시설을 공동으로 활용하기로 했다. 또 교류·협력 행사를 공동 개최해 국방기술 기획·관리와 공학 연구역량을 연계하는 협력 체계를 마련하기로 했다.

신상범 기품원 원장은 "이번 협약을 계기로 우리 군이 운용하는 무기체계의 품질 신뢰성을 한층 높이고, 미래 국방 품질관리 분야를 선도할 우수한 전문인력을 함께 양성하는 데 힘을 모으겠다"고 밝혔다.

손재홍 국기연 소장은 "국방기술 기획·관리 전문역량과 대학의 연구역량이 결합되어 첨단 무기체계 기술역량 확보와 방위산업 발전에 실질적으로 기여할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

gomsi@newspim.com

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특검, 오세훈 징역 1년6개월 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 민중기 특별검사팀(김건희 특검팀)이 여론조사 비용을 대납토록 한 혐의로 기소된 오세훈 서울시장에게 징역 1년 6개월을 구형했다. 김건희 특검팀은 17일 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우) 심리로 열린 오 시장 등의 정치자금법 위반 혐의 결심 공판에서 오 시장에게 징역 1년 6개월과 추징금 3300만 원을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 오세훈 서울시장이 17일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 여론조사 대납 의혹 관련 결심공판에 출석하고 있다. 2026.06.17 photo@newspim.com 특검팀은 오 시장과 함께 기소된 강철원 전 서울시 정무부시장에게는 징역 1년, 사업가 김한정 씨에게도 징역 1년을 구형했다. 특검팀은 "객관적 증거들에 의하면 정치자금법 위반이 명백히 입증됐다"며 "피고인들의 주장은 상식과 경험칙에 반한다"고 주장했다. 그러면서 오 시장을 향해 "이 건 범행으로 인한 이익의 최종적 귀속주체임에도 불구하고 범행을 부인하며 책임을 회피하고 있다"며 "피고인에 대한 엄중 처벌이 불가피하다"고 지적했다. 오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명태균 씨로부터 총 10차례에 걸쳐 여론조사 결과를 받고 후원자 김한정 씨에게 비용을 대신 내게 한 혐의로 지난해 12월 재판에 넘겨졌다. 오 시장은 명 씨와 만난 사실은 인정하면서도 여론조사를 의뢰하거나, 김 씨에게 여론조사 비용 대납을 요청한 적 없다며 혐의를 전면 부인했다. right@newspim.com 2026-06-17 15:27
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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