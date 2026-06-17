기품원·국기연·서울과기대, 국방기술·품질 3자 협력체계 구축

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첨단·복잡화되는 무기체계 품질관리 대응

전문인력 양성·연구 인프라 공동 활용키로

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방기술품질원과 국방기술진흥연구소, 서울과학기술대학교가 17일 서울과기대에서 국방기술·품질 분야 발전과 전문인력 양성을 위한 3자 업무협약을 체결했다. 이번 협약에는 무기체계 기술·품질 분야 협력과 학술정보·연구시설 공동 활용, 교류·협력 행사 공동 개최 등이 포함됐다.

17일, 서울과학기술대학교 캠퍼스에서 국방기술품질원·국방기술진흥연구소·서울과학기술대학교가 3자 업무협약을 체결하고 있다. 왼쪽부터 신상범 기품원 원장, 김동환 서울과기대 총장, 손재홍 국기연 소장. [사진=국방기술품질원] 2026.06.17 gomsi@newspim.com

3개 기관은 무기체계의 첨단화·복잡화에 따라 고도화된 기술기획 및 품질관리 역량이 필요해진 상황을 협약 배경으로 제시했다. 국방기술·품질 분야 전문기관인 기품원·국기연과 공학 분야 우수 대학인 서울과기대가 기술·품질 역량 발전과 전문인력 양성을 함께 추진하기로 합의했다.

협약에 따라 3개 기관은 무기체계 기술·품질 분야 협력 및 전문인력 양성 프로그램을 운영하고, 학술정보 및 교육·연구시설을 공동으로 활용하기로 했다. 또 교류·협력 행사를 공동 개최해 국방기술 기획·관리와 공학 연구역량을 연계하는 협력 체계를 마련하기로 했다.

신상범 기품원 원장은 "이번 협약을 계기로 우리 군이 운용하는 무기체계의 품질 신뢰성을 한층 높이고, 미래 국방 품질관리 분야를 선도할 우수한 전문인력을 함께 양성하는 데 힘을 모으겠다"고 밝혔다.

손재홍 국기연 소장은 "국방기술 기획·관리 전문역량과 대학의 연구역량이 결합되어 첨단 무기체계 기술역량 확보와 방위산업 발전에 실질적으로 기여할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

gomsi@newspim.com