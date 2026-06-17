모트렉스, 현대차·모비스 브라질 컨퍼런스 참가

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현대차·현대모비스와 함께 차량용 전장 제품 소개

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 자동차 전장 전문기업 모트렉스가 브라질 시장 진출을 본격화하고 있다고 17일 밝혔다.

모트렉스 브라질 법인은 현대차 브라질법인(HMB)과 현대모비스가 현지 대리점 및 서비스·부품 관계자를 대상으로 개최한 컨퍼런스에 참가해 차량용 전장 제품을 소개했다. 행사에는 브라질 전역의 현대차 대리점과 HMB·현대모비스 서비스 및 부품 담당자 등 약 400명이 참석했다.

회사에 따르면 모트렉스는 현지 차량용 8인치 AV 제품 공급 경험을 바탕으로 이번 행사에 참가했다. 기존 공급 제품과 주요 전장 제품군을 소개하며 차량 판매 이후 서비스·부품 채널에서의 추가 제품 제안 가능성을 모색했다.

모트렉스 로고. [사진=모트렉스]

이번 컨퍼런스에서 모트렉스는 8인치 AV 제품을 비롯해 RSE(Rear Seat Entertainment), Dash Cam, EV Charger 등 차량용 전장 제품군을 선보였다. 특히 RSE 등 차량용 편의·인포테인먼트 제품군에 대한 현지 대리점 채널의 관심을 확인했으며, 향후 현지 영업 조직과 협력해 제품 제안 및 공급 가능성을 검토할 계획이다.

모트렉스는 차량용 IVI(In-Vehicle Infotainment), AVN, RSE, 외부 디스플레이 등 차량 내·외부 인터페이스 제품을 중심으로 공급 경험을 축적해 왔다. 현대차그룹의 자율주행 로보택시 프로젝트에 인포테인먼트, RSE, 외부 디스플레이 등 주요 부품을 공급한 경험도 보유하고 있다.

모트렉스 관계자는 "브라질 시장은 차량 판매 이후 서비스·부품 수요가 중요한 지역"이라며 "현지 시장 수요에 맞춘 차량용 전장 제품 제안을 이어가고, 서비스·부품 채널 내 제품 확대 기회를 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com