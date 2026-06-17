한성숙 인사청문회 25~26일 개최...與 간사 김한규 "국정과제 완수 돕겠다"

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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김한규 더불어민주당 의원이 한성숙 국무총리 후보자 인사청문특별위원회 구성이 완료됐다고 밝혔다.

한 후보자에 대한 인사청문회는 오는 25~26일 이틀간 열릴 예정이다. 여당 간사는 김 의원, 야당 간사는 강승규 국민의힘 의원이 맡았다.

김 의원은 17일 자신의 페이스북을 통해 "우리 당 한성숙 총리 후보자 인사청문특위 위원님들이 확정됐다"며 "특위 위원장을 맡으실 백혜련 의원님을 비롯해 이소영·김동아·박균택·박선원·백승아 의원님께서 고생해주시기로 하셨다"고 했다.

김한규 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌DB]

김 의원은 "저는 여당 간사를 맡았다"며 "이재명 정부의 두 번째 국무총리 임명에 역할을 할 수 있어 영광"이라고 했다.

이어 "개인적으로는 한 후보자 인사청문회를 중소벤처기업부 장관 후보자에 이어 총리 후보자까지 두 번이나 하게 된 인연도 귀하게 생각한다"고 했다.

그는 "오늘 야당 간사와 25일, 26일 양일간 인사청문회를 열기로 합의했다"며 "한 후보자가 신속히 임명돼 이재명 정부의 총리로서 국정과제를 성공적으로 완수할 수 있도록 돕겠다"고 밝혔다.

chogiza@newspim.com