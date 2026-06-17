전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.17 (수)
KYD 디데이
글로벌·중국 중국

속보

더보기

[오늘 A주] 증시 호재에 지수 상승...유리기판 섹터 강세

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 중국 증시는 17일 가계 예금 이탈 자금 유입 등으로 상승 마감했다
  • 인민은행 통계에서 4~5월 가계 예금 2조500억위안 감소해 증시·고정수익 상품으로 이동했다
  • TSMC 유리기판 개발·화웨이 폴더블폰 호조로 관련주 상한가 등 테마주 강세를 보였다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상하이종합지수 4108.08(+16.19, +0.40%)
선전성분지수 15880.95(+205.70, +1.31%)
촹예반지수 4167.05(+64.11, +1.56%)
커촹반50지수 1840.82(+82.40, +4.69%)

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 전날 약세를 보였던 중국 증시는 17일 상승했다. 중국 증시 환경에 호재가 발생하면서 증시에 활력을 불어넣었다.

이날 상하이종합지수는 0.40% 상승한 4108.08, 선전성분지수는 1.31% 상승한 15880.95, 촹예반지수는 1.56% 상승한 4167.05로 각각 장을 마감했다.

중국 중앙은행인 인민은행 통계에 따르면 지난 4~5월 가계 예금은 총 2조 500억 위안(약 459조 원) 감소했다. 이는 최근 10년간 가장 큰 규모의 두 달 연속 감소 기록이다.

은행 예금에서 이탈한 자금은 은행 재테크 상품, 머니마켓펀드(MMF), 채권형 펀드, 저축성 보험 등 고정수익형 금융상품으로 유입됐다. 자금 중 상당 부분이 직접 투자 혹은 간접 투자 형태로 증시로 흘러들어간 셈이다.

또한 우칭(吳清) 중국 증권감독관리위원회(CSRC) 주석은 18일 상하이에서 개최된 루자쭈이(陸家嘴) 포럼에서 상하이거래소 커촹반(科創板) 상장 요건을 완화하는 조치를 마련할 예정임을 밝혔다.

우칭 주석은 "대형 언어 모델(LLM) 개발사와 바이오 제조 등 첨단 기술 기업들이 보다 쉽게 상장할 수 있도록 현행 상장 기준을 완화할 계획"이라고 밝혔다. 이어 "홍콩 증시에 상장된 기업들의 중국 본토 이중 상장도 적극적으로 장려하겠다"고 덧붙였다.

[그래픽=퉁화순재경] 상하이종합지수 17일 추이

이날 특징주로는 유리기판 섹터가 대거 상승했다. 치빈지퇀(旗濱集團), 징둥팡(京東方), 워거광뎬(沃格光電) 등이 상한가를 기록했다.

대만 TSMC가 최근 공급망 기업들을 대상으로 'CoWoS 유리기판 개발 계획'을 발표한 점이 호재가 됐다. TSMC는 기판 제조업체인 이비든과 패널 제조업체 등과 협력하여 유리기판을 사용한 첨단 패키지 공법을 검증해 나가기로 했다. 이는 TSMC가 처음으로 유리기판 기술 응용 과정을 공개한 것이며, 유리기판이 정식으로 산업화 검증 단계에 진입했음을 의미한다는 평가가 나오고 있다.

폴더블폰 관련주도 상승했다. 메이디카이(美迪凱), 광훙커지(光弘科技) 등이 상한가를 기록했다.

화웨이의 폴더블폰인 퓨라 X 맥스가 출시 한 달 만에 사내 폴더블폰 최고 판매량을 기록한 것이라는 소식이 전해지면서 관련 주가 상승했다. 카운터포인트리서치에 따르면 글로벌 폴더블폰 출하량이 내년에 1억 대를 돌파할 것이며, 2030년에는 스마트폰 시장의 11.4%를 차지할 것으로 관측됐다.

한편 이날 중국 인민은행 산하 외환 거래소는 달러당 위안화 기준 환율을 6.8096위안으로 고시했다. 이는 직전 거래일(6.8108위안) 대비 0.0012위안 내린 것으로, 위안화 가치로는 0.02% 상승한 것이다.

ys1744@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
특검, 오세훈 징역 1년6개월 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 민중기 특별검사팀(김건희 특검팀)이 여론조사 비용을 대납토록 한 혐의로 기소된 오세훈 서울시장에게 징역 1년 6개월을 구형했다. 김건희 특검팀은 17일 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우) 심리로 열린 오 시장 등의 정치자금법 위반 혐의 결심 공판에서 오 시장에게 징역 1년 6개월과 추징금 3300만 원을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 오세훈 서울시장이 17일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 여론조사 대납 의혹 관련 결심공판에 출석하고 있다. 2026.06.17 photo@newspim.com 특검팀은 오 시장과 함께 기소된 강철원 전 서울시 정무부시장에게는 징역 1년, 사업가 김한정 씨에게도 징역 1년을 구형했다. 특검팀은 "객관적 증거들에 의하면 정치자금법 위반이 명백히 입증됐다"며 "피고인들의 주장은 상식과 경험칙에 반한다"고 주장했다. 그러면서 오 시장을 향해 "이 건 범행으로 인한 이익의 최종적 귀속주체임에도 불구하고 범행을 부인하며 책임을 회피하고 있다"며 "피고인에 대한 엄중 처벌이 불가피하다"고 지적했다. 오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명태균 씨로부터 총 10차례에 걸쳐 여론조사 결과를 받고 후원자 김한정 씨에게 비용을 대신 내게 한 혐의로 지난해 12월 재판에 넘겨졌다. 오 시장은 명 씨와 만난 사실은 인정하면서도 여론조사를 의뢰하거나, 김 씨에게 여론조사 비용 대납을 요청한 적 없다며 혐의를 전면 부인했다. right@newspim.com 2026-06-17 15:27
사진
SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동