전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.17 (수)
KYD 디데이
글로벌·중국 일본

속보

더보기

[일본 증시] 닛케이, 연일 최고치 행진...토픽스도 사상 첫 4000선 돌파

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 17일 닛케이주가가 AI·반도체주 강세로 5거래일 연속 올랐다.
  • 닛케이225는 6만9902.25엔, 토픽스는 4013.23포인트로 마감했다.
  • 미국·이란 긴장 완화와 배당 재투자 기대가 매수세를 키웠다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 17일 닛케이주가는 5거래일 연속 상승하며 사흘 연속 사상 최고치를 경신했다. 미국과 이란이 전투 종결을 위한 양해각서(MOU)에 서명하면서 뉴욕 원유선물 가격의 하락세가 이어지고 있다. 이에 따라 원유 가격 상승이 초래할 물가 상승과 경기 둔화 우려가 완화됐다는 인식이 확산되면서 투자자들의 위험자산 선호 심리가 강해졌다.

이날 닛케이225평균주가지수는 전일 종가보다 0.72%(497.75엔) 상승한 6만9902.25엔에 거래를 마쳤다. 도쿄증권거래소주가지수(TOPIX, 토픽스)도 0.55%(22.09포인트) 오른 4013.23포인트로 마감하며 역시 최고치를 다시 썼다. 토픽스가 종가 기준으로 4000선을 넘어선 것은 이번이 처음이다.

특히 인공지능(AI)·반도체 관련주가 상승을 주도하며 닛케이평균의 상승 폭은 장중 한때 700엔을 넘었다.

도쿄증권거래소 프라임 시장에서는 상승 종목 수가 전체의 60% 가까이를 차지했다. 전날 미국 기술주 약세의 영향으로 장 초반 하락했던 도쿄일렉트론과 레이저텍 등 AI·반도체 관련주에 저가 매수세가 유입됐다.

닛케이평균은 곧바로 상승세로 전환한 뒤 오름폭을 확대했으며, 거래 시간 중에는 전날에 이어 한때 7만 엔 선을 회복했다.

미국과 이란을 둘러싼 지정학적 리스크가 완화된 것도 투자 심리를 지지했다. 19일 예정된 공식 서명식을 앞두고 공개된 합의문 내용에 따르면, 이란은 호르무즈 해협 봉쇄를 해제하고 핵무기를 개발하지 않겠다는 약속을 재확인하는 대가로 경제적 혜택을 받게 된다. 이에 따라 전투 종결에 대한 기대감이 높아졌다.

국내외 주요 이벤트가 별다른 충격 없이 마무리된 점도 매수세를 자극했다. 16일까지 열린 일본은행 금융정책결정회의와 회의 후 우치다 신이치 부총재의 기자회견이 무난하게 지나갔다는 평가가 많았다.

또한 사상 최대 규모의 기업공개(IPO)였던 미국 스페이스X의 상장도 순조롭게 진행됐으며, 상장 이후에도 주가 상승세가 이어지고 있다. 시장 참가자들의 과도한 경계심이 완화되면서 글로벌 증시 상승을 뒷받침했다.

6월 하순으로 접어들면서 일본의 3월 결산 기업들이 배당금 지급을 본격화하는 점도 수급 측면에서 호재로 작용했다.

필립증권의 마스자와 다케히코 주식부 트레이딩 헤드는 "투자자들이 받은 배당금을 다시 주식시장에 투입하는 배당 재투자 움직임이 증시를 떠받쳤다"며 "주가 상승 흐름에서 소외되는 것을 두려워하는 이른바 '포모(FOMO)' 심리로 매수에 나선 투자자도 많았다"고 설명했다.

도쿄증권거래소 프라임 시장의 거래대금은 약 10조4130억 엔, 거래량은 21억1655만 주였다. 상승 종목은 931개, 하락 종목은 578개, 보합 종목은 55개였다.

주요 종목 중에서는 패스트리테일링과 키옥시아가 상승했다. 무라타제작소, 다이요유덴, 화낙도 강세를 보였다. 반면 소프트뱅크그룹(SBG)과 어드밴테스트는 하락했으며, 리크루트홀딩스와 토요타자동차도 약세로 마감했다.

닛케이주가 최근 3개월 추이 [자료=QUICK]

goldendog@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
특검, 오세훈 징역 1년6개월 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 민중기 특별검사팀(김건희 특검팀)이 여론조사 비용을 대납토록 한 혐의로 기소된 오세훈 서울시장에게 징역 1년 6개월을 구형했다. 김건희 특검팀은 17일 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우) 심리로 열린 오 시장 등의 정치자금법 위반 혐의 결심 공판에서 오 시장에게 징역 1년 6개월과 추징금 3300만 원을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 오세훈 서울시장이 17일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 여론조사 대납 의혹 관련 결심공판에 출석하고 있다. 2026.06.17 photo@newspim.com 특검팀은 오 시장과 함께 기소된 강철원 전 서울시 정무부시장에게는 징역 1년, 사업가 김한정 씨에게도 징역 1년을 구형했다. 특검팀은 "객관적 증거들에 의하면 정치자금법 위반이 명백히 입증됐다"며 "피고인들의 주장은 상식과 경험칙에 반한다"고 주장했다. 그러면서 오 시장을 향해 "이 건 범행으로 인한 이익의 최종적 귀속주체임에도 불구하고 범행을 부인하며 책임을 회피하고 있다"며 "피고인에 대한 엄중 처벌이 불가피하다"고 지적했다. 오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명태균 씨로부터 총 10차례에 걸쳐 여론조사 결과를 받고 후원자 김한정 씨에게 비용을 대신 내게 한 혐의로 지난해 12월 재판에 넘겨졌다. 오 시장은 명 씨와 만난 사실은 인정하면서도 여론조사를 의뢰하거나, 김 씨에게 여론조사 비용 대납을 요청한 적 없다며 혐의를 전면 부인했다. right@newspim.com 2026-06-17 15:27
사진
SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동