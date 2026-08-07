美 민주, 트럼프 측에 200만 달러 건넨 韓기업 조사… "관세 무마용 뇌물 의혹"

AI 핵심 요약beta
- 미 상원 민주당이 6일 베이스그룹 조사에 착수했다
- 트럼프 일가 회사에 200만달러 지급 경위를 따졌다
- 관세 특혜 대가성 뇌물 의혹과 거래 정황을 봤다
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 상원 민주당이 도널드 트럼프 미국 대통령 일가 소유 기업에 200만 달러(약 30억 원)를 건넨 한국 기업을 상대로 대가성 정치 거래 및 뇌물 공여 의혹 조사에 전격 착수했다.
6일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 엘리자베스 워런(매사추세츠), 리처드 블루먼솔(커네티컷), 앤디 김(뉴저지) 민주당 상원의원 3명은 한국의 베이스그룹에 서한을 보내 트럼프 오거나이제이션에 200만 달러를 지급한 경위를 규명하라고 요구했다.
트럼프 대통령이 지난 6월 공개한 재직자 재산공개 내역에 따르면, 베이스그룹은 트럼프 지주회사에 '의향서(LOI) 체결' 및 '환불 불가능한 개발 수수료(nonrefundable development fee)' 명목으로 200만 달러를 지급한 것으로 확인됐다.
의원들은 서한에서 "베이스그룹이 한국알루미늄의 관세를 낮추거나 특혜성 면제를 받기 위해 트럼프 대통령의 영향력을 사려 했다면, 이는 트럼프 행정부 부패의 극단적인 사례가 될 것"이라고 지적했다.
한국알루미늄은 베이스그룹의 건설 계열사인 까뮤 이앤씨의 자회사다. 트럼프 재산공개 직후 미 상무부는 한국알루미늄 제품에 대해 105%의 예비 반덤핑 관세를 부과하는 판정을 내렸다. 베이스그룹이 관세를 무마하기 위해 트럼프 일가 회사에 돈을 지급한 게 아니냐는 의혹이다.
민주당 의원들은 "만약 트럼프 행정부가 향후 이 제재를 완화해 준다면 베이스그룹에 상당한 규모의 금전적 이익을 안겨주게 될 것"이라고 지적했다.
이번 조사는 미 의회 중간선거를 앞두고 민주당이 트럼프 대통령 일가의 부패 의혹을 집중 겨냥하는 가운데 나왔다. 민주당은 기업들이 트럼프 일가 사업체나 캠페인, 백악관 연회장 프로젝트 등에 자금을 대고 유리한 정책적 결과를 얻는 패턴이 반복되고 있다고 본다. 실제로 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 트럼프 취임식에 100만 달러를 기부한 뒤 관세 면제를 받은 사례나, 최근 아랍에미리트(UAE) 연계 자금이 트럼프 일가의 암호화폐 사업에 투자된 후 수출 통제가 완화된 정황 등도 함께 조사 대상에 올라 있다.
반면 트럼프 오거나이제이션 측은 성명을 통해 "해당 입금은 2025년 8월 체결된 골프장 운영 의향서와 관련된 정당한 거래"라며 "사업적 고려 외에 다른 의도가 있었다는 주장은 순전한 허구"라고 반박했다. 백악관 역시 상무부의 조사는 법적 절차에 따라 투명하게 진행되고 있으며, 대통령의 모든 자산은 독립된 제3자 금융기관이 관리하는 위탁 계좌에 들어있어 이해충돌이 없다고 해명한 바 있다.
한편 베이스그룹은 건설 계열사인 까뮤이앤씨와 와인 유통 계열사인 금양인터내셔널 등을 두고 있다. 뉴욕타임스(NYT) 보도에 따르면 금양인터내셔널은 미 버지니아주에 위치한 트럼프 와이너리에서 생산된 와인을 국내로 수입·판매하고 있다. 김성집 회장은 지난해 트럼프 대통령 취임식에 참석했고 같은 해 봄 트럼프 내셔널 도럴 골프클럽을 찾아 트럼프 대통령의 차남이자 트럼프 오거나이제이션 총괄부사장인 에릭 트럼프와 만나기도 했다. 올해 2월에는 한국을 찾은 에릭 트럼프를 본사로 초청한 것으로 알려졌다.
wonjc6@newspim.com