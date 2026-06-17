한난, 가나 감사 대표단에 AI 감사사례 공유…K-공공감사 전파

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가나 최고 감사기구 감사 공무원 10명 방한

AI 감사사례·자체 감사 운영체계 소개

통합운영센터·판교 열병합발전소 견학

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국지역난방공사(사장 하동근)가 가나 최고 감사기구 연수단에 인공지능(AI) 감사사례 등 선진 감사운영체계를 공유했다.

한난은 방한한 가나 최고 감사기구(Ghana Audit Service) 연수단을 대상으로 공공기관 감사제도와 자체 감사기구 운영체계, 성과평가 체계, AI 감사사례 등을 소개했다고 17일 밝혔다.

이번 방문은 감사원이 주관하는 해외 감사기구 역량강화 공적개발원조(ODA) 사업의 일환으로 추진됐다. 가나 최고 감사기구 소속 감사 공무원 10명이 참석했다.

이세걸 지역난방공사 상임감사위원(뒷줄 왼쪽에서 여덟번째)이 가나 감사기구 관리자와 역량강화 초청 연수 후 기념 촬영을 하고 있다. [사진=한국지역난방공사] 2026.06.17 gkdud9387@newspim.com

한난은 지난해 10월에도 감사원 ODA 사업과 연계해 베트남 국가감사원 및 정부감찰원 감사인단을 대상으로 스마트 감사 기법을 전파한 바 있다.

이번 가나 연수 방문을 통해 국제 감사 협력 범위를 아프리카 지역까지 확대했다는 설명이다.

가나 연수단은 한난의 내부통제와 연계한 감사사례를 들은 뒤 통합운영센터와 판교 열병합발전소를 견학했다. 이를 통해 친환경 에너지 공급체계도 직접 살펴봤다.

이세걸 한난 상임감사위원은 "현대 공공감사의 핵심은 사후 적발과 처벌을 넘어 첨단 기술을 활용해 위험을 사전에 차단하는 예방감사에 있다"며 "지난해 베트남에 이어 이번 가나 최고 감사기구와의 교류까지 감사원 공적개발원조 사업에 적극 협업해 K-공공감사의 우수성을 세계에 알리겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com