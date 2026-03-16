한난, 취약계층에 난방비 65억 지원…내달 30일까지 접수

기초생활수급자·차상위계층 대상

지난해 12월~올해 3월까지 적용

바우처 수혜자 월 3만6000원

바우처 미수혜자 월 7만3000원

[세종=뉴스핌] 최영수 기자·김하영 인턴기자 = 한국지역난방공사(사장 정용기)가 취약계층 난방비 부담 특별요금 지원을 시행한다.

지역난방공사는 민생경제 안정과 에너지복지 확대라는 정부 정책 기조에 발맞춰 취약계층의 난방비 부담 완화를 위한 '취약계층 특별요금' 지원을 시행한다고 16일 밝혔다.

'취약계층 특별요금' 지원은 한난 공급구역 내 아파트·오피스텔에 거주하는 기초생활수급자와 차상위계층을 대상으로 동절기 4개월의 난방비 일부를 지원하는 사업이다.

대상 고객은 16일부터 다음달 30일까지 온라인, 우편, 방문, 콜센터 등을 통해 신청 가능하다.

지역난방 취약계층 특별요금 지원 신청 안내 홍보 포스터 [사진=한국지역난방공사] 2026.03.16 gkdud9387@newspim.com

동 사업은 2023년 도입 당시 한시적으로 운영될 예정이었으나, 최근 어려운 경제 여건과 정부의 민생 안정 정책 기조를 고려해 올해도 지속 시행하기로 했다.

대상 고객 중 영구임대주택에 거주하는 세대는 별도의 신청 없이 사용요금이 자동으로 감면된다. 이를 통해 작년 12월부터 올해 2월까지 약 2만 7천 세대에 52억원 규모의 지원이 이뤄졌다. 이달 난방비 지원까지 포함하면 총지원 규모는 약 65억원에 이를 것으로 예상된다.

특히 올해부터는 취약계층에 대해 기존 난방비 정산 방식 대신 정액 지원 방식을 도입해 지원 절차를 간소화했다. 그간 난방비 고지서 제출과 장기간 검증 절차로 발생했던 고객 불편을 개선하고, 보다 신속한 지원이 가능하도록 제도를 정비한 것이다.

지원 금액은 최근 2개년 평균 지원 실적을 고려해 에너지바우처 수혜 여부에 따라 차등 적용된다. 지원 금액은 최대 29만 2000원까지 지원받을 수 있다.

또한 전년도 지원 이력이 있는 고객은 별도 신청 절차 없이 자동으로 지원 대상에 포함해 신청 부담을 최소화했다.

고령자 및 이동 취약 계층을 위해 공사 직원이 아파트단지 등을 직접 방문해 접수하는 '찾아가는 에너지복지요금 신청' 서비스도 운영한다. 해당 서비스는 전년도 총 99회 시행됐으며, 올해에도 지속 운영할 계획이다.

정용기 난방공사 사장은 "취약계층 특별요금 지원이 에너지 취약계층의 난방비 부담을 완화하고 국민 생활 안정에 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 정부의 에너지복지 정책과 연계해 국민이 체감할 수 있는 민생 중심 지원 정책을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

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