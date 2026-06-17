카카오, AI 서비스 공모전 'AGENTIC PLAYER 10' 개최

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'PlayMCP' 기반 AI 서비스와 도구 개발

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 인공지능(AI) 생태계 확산을 위해 'AGENTIC PLAYER 10' 공모전을 개최한다.

이번 공모전은 카카오의 개방형 플랫폼 'PlayMCP'를 기반으로 AI 서비스와 도구를 개발하는 경진대회다. 참가자들은 직접 개발한 MCP(Model Context Protocol) 서버를 등록할 수 있으며 본선 진출 시 카카오톡 이용자들을 대상으로 'Kakao Tools'를 통해 서비스를 공개할 수 있다.

카카오가 인공지능(AI) 생태계 확산을 위해 'AGENTIC PLAYER 10' 공모전을 개최한다. [사진= 카카오]

개인 개발자, 스타트업, 대학생 등 누구나 참여 가능하다. 접수는 7월 14일까지 진행되며 PlayMCP에 개발 서비스를 등록하면 된다. 예선을 통과한 20개 서비스는 8월 31일부터 9월 28일까지 카카오톡 내에서 이용자 투표 방식으로 본선이 진행된다.

최종 선정된 10팀에게는 총 2700만 원의 상금이 지급된다. 대상 1팀은 과학기술정보통신부 장관상과 함께 1000만 원, 금상 2팀은 각 500만 원, 은상 7팀은 각 100만 원을 받는다. 최종 수상팀은 10월 23일 카카오 AI 캠퍼스에서 열리는 시상식에서 발표된다.

이번 공모전은 지난해 12월 진행한 'MCP Player 10'의 후속 프로그램으로, 올해는 과학기술정보통신부의 후원이 추가돼 규모가 확대됐다.

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