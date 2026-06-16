카카오, 카카오톡·카카오맵에 국립공원 예약 추가

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전국 24개 국립공원 61개 시설 대상

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 카카오톡과 카카오맵에 국립공원 시설 예약 서비스를 오픈했다.

카카오는 카카오톡 예약하기와 카카오맵을 통해 국립공원 대피소, 야영장, 민박촌 등의 검색·예약 서비스를 시작한다고 16일 밝혔다. 지리산, 설악산, 북한산, 태백산 등 전국 24개 국립공원의 61개 시설이 대상이다.

카카오가 카카오톡과 카카오맵에 국립공원 시설 예약 서비스를 오픈했다. [사진= 카카오]

기후에너지환경부 산하 국립공원공단의 예약 시스템을 카카오 플랫폼과 연동한 것으로 그동안 공단 시스템을 통해서만 가능하던 예약을 카카오톡에서도 이용할 수 있게 됐다.

카카오톡에서는 더보기탭 내 '예약하기'에서 '국립공원'을 선택한 후 시설 종류, 장소, 날짜, 시간을 입력하면 된다. 카카오맵에서는 검색창에 '국립공원예약하기'를 검색하거나 각 국립공원 상세 페이지의 '예약' 버튼을 통해 접근할 수 있다.

선착순 및 상시 예약뿐 아니라 대피소와 야영장의 추첨제 기능도 제공한다. 부도자 예약 제한, 장애인·국가유공자 대상 사전 감면 등 공단의 운영 정책도 그대로 적용된다.

김지희 카카오 예약하기 트라이브 리더는 "일상적으로 사용하는 카카오톡에서 보다 쉽고 편리한 국립공원 예약 경험을 제공하기 위해 국립공원공단과 협업을 진행했다"며 "앞으로도 각종 생활 편의 기능을 카카오의 다양한 서비스와 연결해 이용자 편의성과 접근성을 강화해 나가겠다"고 말했다.

origin@newspim.com