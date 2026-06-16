카카오톡 채팅방에서 바로 챗GPT 쓴다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

채팅방에서 직접 질문·이미지 생성 가능

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 16일 카카오톡 채팅방에서 ChatGPT를 직접 사용할 수 있는 기능을 출시했다.

이용자는 그룹 채팅방이나 1:1 채팅방의 우측 상단 메뉴에서 '챗봇'을 선택해 추가한 후, 채팅 입력창에서 '@ChatGPT'와 함께 질문을 입력하면 된다. 입력창 하단의 '키보드 툴바'에 있는 ' ChatGPT' 버튼을 눌러도 사용할 수 있다.

카카오가 16일 카카오톡 채팅방에서 ChatGPT를 직접 사용할 수 있는 기능을 출시했다. [사진= 카카오]

챗봇은 텍스트 프롬프트 입력과 이미지 생성을 지원한다. "@ChatGPT 바다 풍경 그려줘"처럼 요청하면 해당 이미지를 생성해 제공한다.

입력창 상단에는 '뉴스', '운세', '인기 질문' 등 대표 명령어를 배치해 빠른 접근을 돕고 답변 시 질문한 이용자를 멘션해 명확한 전달을 보장한다. 더 자세한 대화는 답변 말풍선 하단의 '자세히 보기'를 눌러 'ChatGPT for Kakao' 서비스로 이어갈 수 있다.

카카오는 지난해 10월 오픈AI와 협업해 'ChatGPT for Kakao'를 출시했으며 5월 기준 누적 가입자 수가 1100만 명을 넘었다.

이번 출시와 함께 카카오톡의 사용 편의성을 높이는 여러 업데이트도 진행한다. 메시지 입력창을 화면 하단에 떠 있는 형태로 변경해 대화가 자연스럽게 이어져 보이도록 하고 마크다운 형식의 문서는 원래 스타일 그대로 표시된다.

채널 쿠폰을 할인금액 순으로 정렬하는 '채널 모아보기' 기능도 개선되며 별도 앱 설치 없이 즐길 수 있는 HTML5 게임을 제공하는 게임칩이 '더보기탭'에 신설된다. 모든 기능은 카카오톡 최신 버전인 v.26.5.0 이상에서 사용 가능하다.

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