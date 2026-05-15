카카오톡, 말풍선 리액션 114종으로 확대 업데이트

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이모티콘 스토어 개편...오픈채팅 댓글 기능 추가

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 15일 카카오톡을 업데이트하며 메시지 말풍선 리액션 기능을 개편했다.

기존 6종의 리액션을 114종으로 늘렸다. 사용자는 메시지에 최대 30개까지 리액션을 추가할 수 있다. 보유한 미니 이모티콘을 리액션으로 활용할 수 있으며 보유하지 않은 이모티콘도 다른 사용자가 등록한 것을 따라 누르는 방식으로 사용 가능하다.

카카오가 15일 카카오톡을 업데이트하며 메시지 말풍선 리액션 기능을 개편했다. [사진= 카카오]

이모티콘 플러스 구독자는 미니 이모티콘으로 리액션을 할 수 있고 키워드 검색으로 원하는 표현을 찾을 수 있다.

이모티콘 스토어도 개편했다. 더보기 탭 내 이모티콘 메뉴에 신규탭과 인기탭을 추가했다. 마음에 드는 이모티콘은 좋아요 기능으로 저장할 수 있으며 강화된 검색 기능으로 인기 스타일과 이모티콘 랭킹 등 트렌드를 확인할 수 있다.

오픈채팅방 댓글 기능도 업데이트했다. 사용자는 특정 댓글에 대한 댓글을 달아 대화를 자연스럽게 이어갈 수 있다. 채팅탭 상단의 신설된 통화 폴더에서는 지난 보이스톡과 페이스톡 이력을 모아볼 수 있다.

신규 기능들은 카카오톡 v26.4.0 이상 버전에서 사용할 수 있다.

origin@newspim.com