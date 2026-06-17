삼성생명, '암치료플러스종신보험' 출시

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명은 암 치료비 보장과 사망보험금 증액 기능을 결합한 '삼성 암치료플러스종신보험(무배당,저해약환급금형)'을 출시한다고 17일 밝혔다.

이 상품은 암 진단 후 치료를 받으면 치료보험금을 지급하고, 지급된 치료보험금과 같은 금액만큼 사망보험금을 증액하는 구조다. 암 치료 과정에서 필요한 비용을 보장하는 동시에 치료 이후 가족을 위한 사망보장도 강화한 것이 특징이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명은 암 치료비 보장과 사망보험금 증액 기능을 결합한 '삼성 암치료플러스종신보험(무배당,저해약환급금형)'을 출시한다고 17일 밝혔다. [사진=삼성생명] 2026.06.17 yunyun@newspim.com

가입 후 10년이 지난 시점부터는 치료보험금 지급 여부와 관계없이 10년 동안 매년 가입금액의 10%씩 사망보험금이 늘어난다. 가입 후 20년이 지나면 기본 사망보험금은 가입금액의 200%까지 확대되며, 암 치료보험금을 받았다면 해당 금액만큼 사망보험금이 추가로 증액된다.

암 치료 보장 범위도 넓혔다. 갑상선암과 기타피부암을 제외한 암으로 진단받은 뒤 상급종합병원이나 종합병원에서 암의 직접적인 치료를 목적으로 항암약물치료, 항암방사선치료, 암수술, 중환자실치료, 특정항암약물·호르몬허가치료 등을 받은 경우 치료별로 연 1회 한도에서 치료보험금을 지급한다. 항암약물치료 가운데 일반 호르몬치료는 보장에서 제외된다.

보험료 납입을 마친 이후에는 일반가입형 기준 납입보험료의 100%, 간편가입형은 95% 이상의 해약환급률을 보장한다. 보험기간 중 암 치료보험금 지급으로 사망보험금이 늘어나면 해약환급금도 함께 증가할 수 있다.

삼성생명은 당뇨나 고혈압 등 병력이 있는 고객을 위한 '삼성 간편 암치료플러스종신보험'도 함께 선보였다. 유병자도 3가지 간편고지 항목에 해당하지 않으면 가입할 수 있다.

가입 연령은 만 15세부터 최대 70세까지며 보험료 납입기간은 7년, 10년, 15년, 20년 가운데 선택할 수 있다.

삼성생명 관계자는 "사망 보장에 암 치료비와 치료 후 사망보험금 증액 기능을 결합한 상품"이라며 "암 치료 과정에서 본인에게 필요한 치료비와 가족을 위한 사망보장을 함께 준비할 수 있도록 설계했다"고 말했다.

yunyun@newspim.com