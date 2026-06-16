용인특례시, 19~21일 '제7회 별빛마당 야시장' 개최

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용인중앙시장서 60여 개 팀 먹거리 판매 참여

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 오는 19일부터 21일까지 3일간 용인중앙시장에서 용인을 대표하는 전통시장 야간축제인 '제7회 별빛마당 야시장'을 개최한다.

16일 시에 따르면 이번 야시장은 매일 오후 3시부터 밤 10시까지 운영되며 개막식은 19일 오후 7시에 열린다.

용인중앙시장 '제7회 별빛마당 야시장' 포스터.[사진=용인시]

2023년 처음 시작된 별빛마당 야시장은 매년 시민들의 열띤 호응을 받아 용인의 대표적인 야간축제로 자리를 잡았다는 평가를 받고 있다.

올해 개막식은 용인시 홍보대사인 방송인 김미화 씨의 사회로 진행되며 식전 행사로는 가수 하남석 씨의 특별공연이 마련돼 분위기를 돋울 예정이다.

행사 기간에는 야시장 중앙무대와 버스킹존에서 다채로운 공연이 이어진다.

19일에는 아임버스커 공연과 댄스무대, 초대가수 공연이 준비됐고 20일에는 시민 참여 프로그램인 '나도 가수다' 예선과 마술·국악 공연이 진행된다. 마지막 날인 21일에는 국악, 댄스, 버스킹 공연 등이 펼쳐질 예정이다.

행사장에는 맥주와 전통주 브루어리, 푸드트럭, 지역 먹거리 판매팀 등 60여 개 팀이 참여해 다양한 먹거리를 선보인다.

이와 함께 가족 단위 방문객을 위한 피크닉존과 플리마켓, 체험부스도 운영돼 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 축제 공간이 조성된다.

이순환 용인중앙시장 상인회장은 "별빛마당 야시장이 시민에게 즐거운 추억과 특별한 경험을 선사하는 축제가 되길 바란다"며 "전통시장만의 정겨운 매력과 다양한 문화공연을 마음껏 즐기길 기대한다"고 말했다.

김숙영 시 민생경제과장은 "별빛마당 야시장은 전통시장과 지역문화를 연결하는 용인의 대표 야간축제"라며 "시민이 안전하고 편안하게 축제를 즐길 수 있도록 행사 운영과 안전관리에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

seraro@newspim.com