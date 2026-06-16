전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.16 (화)
KYD 디데이
전국 대전·세종·충남

속보

더보기

세종 장애인육상 선수단, 전국선수권서 메달 12개 수확

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 세종시가 16일 전국장애인육상대회에서 12개 메달을 획득했다
  • 필드·트랙 전 종목에서 고등부·중등부 선수들이 금2·은8·동2로 두각을 나타냈다
  • 세종시장애인체육회는 선수들이 더 큰 무대에 도전하도록 지원을 강화하겠다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종시 장애인육상 선수들이 전국 무대에서 값진 성과를 거두며 지역 장애인체육의 경쟁력을 입증했다.

세종시는 시선수단이 최근 경북 구미시 시민운동장에서 열린 '제20회 전국장애인육상선수권대회 겸 제3차 국가대표 선발대회'에 출전해 금메달 2개, 은메달 8개, 동메달 2개 등 총 12개의 메달을 획득했다고 16일 밝혔다.

(왼쪽 두번째) 윤태영 선수가 수상 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=세종시] 2026.06.16 gyun507@newspim.com

이번 대회는 대한장애인육상연맹과 경북장애인체육회가 공동 주최한 전국 규모 대회로, 전국 각지에서 모인 500여 명의 선수들이 참가해 기량을 겨뤘다. 세종시는 선수 7명을 비롯해 감독과 코치 등 총 15명의 선수단을 꾸려 출전했다.

필드 종목에서는 최영준(반곡고 3학년) 선수가 F33(뇌성마비) 남자 고등부 포환던지기에서 4m50㎝를 기록하며 정상에 올랐다. 최 선수는 이어 출전한 F33 남자 일반부 원반던지기에서도 13m81㎝를 던져 4위를 기록했다.

공수연 선수는 F54(척추장애) 여자 일반부 창던지기에서 6m48㎝를 기록하며 금메달을 차지했다.

트랙 종목에서도 메달 행진이 이어졌다. 윤태영(세종여고 2학년) 선수는 DB(청각장애) 여자 고등부 100m와 200m에서 각각 은메달을 획득했고, 이신혜(세종여고 2학년) 선수 역시 T20(지적장애) 여자 일반부 100m와 1500m에서 나란히 은메달 2개를 추가했다.

중등부 선수들의 활약도 돋보였다. 서은서(세종중 1학년) 선수는 T20 여자 중등부 200m와 멀리뛰기에서 각각 은메달을 목에 걸었고, 변재윤(두루중 3학년) 선수는 T20 남자 중등부 100m와 멀리뛰기에서 은메달 2개를 수확했다.

장운(이음학교 2학년) 선수는 T20 남자 중등부 100m와 200m에서 각각 동메달을 획득하며 세종 선수단의 메달 행진에 힘을 보탰다.

임규모 세종시장애인체육회 사무처장은 "선수들이 꾸준한 훈련의 성과를 전국대회에서 보여줬다"며 "앞으로도 장애인 선수들이 안정적인 환경에서 운동에 전념하고 더 큰 무대에 도전할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
인터넷은행 신용대출 빗장 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 인터넷전문은행 3사가 일제히 신용대출 조이기에 나섰다. 금융당국의 신용대출 관리 강화 주문에 따라 시중은행에 이어 인터넷은행까지 나선 모습이다. [이미지=뉴스핌DB] 16일 카카오뱅크는 오는 22일부터 마이너스 통장 대출 한도를 최대 1억원으로 축소한다고 밝혔다. 약정액 5000만원 이상인 마이너스 통장의 대출을 연장할 때도 최근 6개월간 한도 사용률이 20% 이하인 경우 그 한도를 최대 20%까지 감액키로 했다. 케이뱅크는 이날부터 다음달 31일까지 신규 마이너스 통장 개설을 일시 중단하기로 했다. 고액 연봉자에 대한 신규 신용대출 한도도 축소할 예정이다. 토스뱅크는 신용대출 최대 한도를 기존 3억원에서 1억원으로 낮추고 마이너스통장 한도를 5000만원으로 조정할 예정이다. 마이너스통장을 5000만원까지 이용 중인 고객은 추가 신용대출을 최대 5000만원까지만 받을 수 있게 된다. 적용시기는 조율 중이다. 한편 시중은행은 지난주 신용대출 규제 방안을 잇따라 내놓은 바 있다. KB국민은행은 이날부터 마이너스 통장 신규 개설 한도를 5000만원, 이를 포함한 신용대출 신규 한도는 1억원으로 제한한다. 하나은행은 지난 12일부터 고액 연봉자 대상 신규 신용대출 한도를 1억원까지로 축소했고 우리은행도 같은날 비대면 신용대출 갈아타기 상품 접수를 중단했다. 신한은행은 비대면 신용 대출 하루 한도를 정해서 운영하고 있다. romeok@newspim.com 2026-06-16 11:01
사진
김명수 前 합참의장 영장 기각 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 반면 함께 영장이 청구된 전직 합참 수뇌부 3명에 대해서는 구속영장이 발부됐다. 부동식 서울중앙지법 내란영장전담 부장판사는 이날 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 김 전 의장에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 열고 구속영장을 기각했다. 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 반면, 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장에 대해서는 구속영장을 발부했다. 부동식 부장판사는 김 전 의장에 대해 "주된 범죄 혐의에 대해 다툼의 여지가 있어 방어권 보장의 필요가 있다"며 "도망·증거인멸 염려가 없다"고 설명했다. 나머지 피의자에 대해선 증거인멸의 염려가 있다고 판단했다. 종합특검팀(특별검사 권창영)은 지난 9일 12·3 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 내란 상황을 파악하고도 제지하지 않고, 계엄사령부를 함께 구성해 내란에 가담한 혐의로 김 전 의장 등에 대한 구속영장을 청구했다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 김 전 의장은 비상계엄 선포 이후 군 작전 지휘권을 가진 합참의장으로서 국회 병력 투입 등을 제지하지 않고, 계엄 상황을 지원하는 데 관여한 혐의를 받는다. 종합특검은 김 전 의장이 계엄 선포 직후 특수전사령부와 수도방위사령부 등에 '계엄사무를 우선하라'는 취지의 단편명령을 내림으로써 계엄에 관여한 것으로 의심하고 있다. 단편명령은 부대 행동 지침 등을 담은 간략한 작전명령이다. 종합특검은 합참 참모들이 계엄의 절차적 문제와 국회 병력 투입의 위법 소지를 제기했음에도 김 전 의장 등이 이를 제지하거나 김용현 전 국방부 장관 등에게 병력 철수를 건의하지 않은 것으로 보고 있다. 김 전 의장 측은 혐의를 부인하는 입장이다. 김 전 의장 측 변호인단은 지난 1일 "국회로 출동한 병력은 김 전 의장의 상관인 국방부 장관의 지휘를 받고 있어 당시 김 전 의장은 작전지휘권을 행사할 수 없는 상태였다"고 밝힌 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-16 07:55

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동