세종시장 인수위 "시민 목소리 반영"...정책 제안 접수 시작

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[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 제5대 세종시장직 인수위원회가 시민 의견을 폭넓게 수렴하기 위한 온라인 소통 창구 운영에 들어갔다.

세종시장직 인수위원회는 시민과의 소통 강화를 위해 인수위 홈페이지를 개설하고 시민 의견 접수를 위한 창구를 운영한다고 12일 밝혔다.

세종시장직 인수위 홈페이지. [사진=세종시장직 인수위] 2026.06.12 gyun507@newspim.com

인수위 홈페이지에서는 조상호 당선인의 주요 공약을 확인할 수 있으며 '인수위에 바란다' 게시판을 통해 시민 누구나 정책 제안과 시정 관련 의견을 전달할 수 있다.

인수위는 출범 첫날부터 별도 의견 수렴 창구도 운영하고 있으며 접수된 제안과 건의사항을 분야별로 분류해 검토할 계획이다.

특히 시민들로부터 수렴한 의견을 인수위원회 분과 등에 전달해 시정 5기 핵심 과제 발굴 과정에 적극 반영한다는 방침이다.

이현정 인수위 대변인은 "시민들이 직접 제안한 의견을 꼼꼼히 검토해 시정 운영 방향에 반영할 계획"이라며 "많은 시민들의 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

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