조상호 "행정수도 완성, 세종 생존 달려있어"…인수위 본격 가동

집현동 행복누림터서 현판식…"재정 안정·상권 회복 집중"

[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 조상호 세종시장 당선인이 10일 집현동 행복누림터에서 시장직 인수위원회 현판식을 갖고 본격적인 인수 작업에 착수했다. 조 당선인은 행정수도 완성을 세종시의 최우선 과제로 제시하며 인수위원회 단계부터 핵심 현안 점검에 나서겠다고 밝혔다.

조 당선인은 이날 기자회견에서 "세종시가 당면한 비상한 상황을 타개하기 위해 단 하루도 허투루 쓰지 않겠다"며 "속도감 있는 시정 파악과 정책 로드맵 수립을 위해 실무 중심의 일하는 인수위원회를 구성했다"고 말했다.

조상호 세종시장 당선인이 10일 기자회견을 하고 있다. [사진=조상호 당선인] 2026.06.10 gyun507@newspim.com

특히 행정수도 완성에 강한 의지를 드러냈다. 조 당선인은 "행정수도 완성은 세종의 생존과 대한민국의 미래가 걸린 과제"라며 "행정수도TF를 중심으로 대통령 제2집무실과 국회 세종의사당, 행정수도 특별법 등 핵심 현안을 흔들림 없이 챙기겠다"고 강조했다.

인수위는 이를 위해 행정수도TF를 별도 운영하며 국가균형발전과 행정수도 완성을 위한 전략 마련에 집중할 계획이다.

세종시 재정 문제도 주요 과제로 제시했다. 조 당선인은 "재정안정화TF를 통해 세종시 재정의 구조적 문제를 면밀하게 점검하겠다"며 "불필요한 지출은 줄이고 필요한 재원은 확보해 안정적인 재정 기반을 구축하겠다"고 밝혔다.

지역경제 회복 방안도 인수위 단계부터 논의한다. 상권활성화TF를 별도로 구성해 시민들이 체감할 수 있는 경기 회복 방안과 지역 상권 활성화 대책을 마련한다는 구상이다.

조상호 세종시장 당선인이 10일 기자회견을 하고 있다. [사진=조상호 당선인] 2026.06.10 gyun507@newspim.com

조 당선인은 인수위 운영 원칙으로 현장 중심과 민생 우선, 실행 중심을 제시했다. 그는 "현장의 목소리를 가장 먼저 듣고 시민 삶에 실질적인 변화를 만드는 과제를 우선 추진하겠다"며 "보여주기식 인수위원회가 아니라 실행과 성과로 증명하는 인수위원회가 되겠다"고 말했다.

시민과의 소통 창구도 마련한다. 조 당선인은 "시민의 목소리는 시정 운영의 나침반"이라며 "인수위 단계부터 시민 의견을 상시 청취하기 위해 '여민동행폰'을 운영하겠다"고 밝혔다. 이어 "시민의 뜻이 정책으로 이어지고 그 정책이 삶의 변화로 체감되는 세종을 만들겠다"며 "행정수도 세종 완성과 역동적인 경제자족도시 건설을 위해 시민들과 함께하겠다"고 말했다.

한편 인수위원회는 김영 전 고려대 부총장을 위원장으로, 박성수 전 세종시의원을 부위원장으로 선임했으며 기획조정·보건복지·문화체육관광·도시주택환경·균형발전교통·안전자치·경제산업 등 7개 분과와 행정수도TF, 재정안정화TF, 상권활성화TF를 중심으로 운영된다.

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