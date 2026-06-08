실거래가부터 맞춤 아파트 추천까지…세종시, '부동산 포털' 공개

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[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종시가 각종 부동산 정보를 한곳에서 확인할 수 있는 통합 플랫폼을 선보이며 시민들의 부동산 정보 접근성을 높인다.

세종시는 실거래가와 공시가격, 토지이용계획, 건축물 현황 등 다양한 부동산 정보를 지도 기반으로 제공하는 '세종 부동산 포털' 서비스를 8일부터 운영한다고 이날 밝혔다.

세종 부동산 포털. [사진=세종시] 2026.06.08 gyun507@newspim.com

새롭게 구축된 포털은 여러 기관에 흩어져 있던 부동산 정보를 한 화면에서 조회할 수 있도록 한 것이 특징이다. 시민들은 인터넷 검색 또는 세종시 홈페이지를 통해 서비스를 이용할 수 있다.

가장 눈길을 끄는 기능은 전국 최초로 도입한 '내집찾기 MBTI' 서비스다. 이용자의 생활 패턴과 선호 조건을 분석해 보육·교육·의료·교통·문화시설 접근성 등을 반영한 맞춤형 아파트 단지를 추천해 준다.

상가 정보 서비스도 강화됐다. 사용자는 지도에서 건물 층별 상가 위치와 업종 현황을 확인할 수 있어 창업이나 상권 분석에도 활용할 수 있다.

부동산 거래 위험을 사전에 확인할 수 있는 기능도 포함됐다. 토지 지분 거래 주의 안내지도를 통해 기획부동산 우려 지역 등 거래 시 주의가 필요한 지역 정보를 제공한다.

공간정보 서비스도 한층 고도화됐다. 국토교통부의 공간정보 플랫폼인 V-World와 연계해 토지의 높낮이와 경사도 분석은 물론 3차원 입체 시뮬레이션 기능까지 지원한다.

시는 국가 공간정보 인프라를 활용해 구축 비용은 줄이면서도 전문적인 공간 분석 기능을 구현했다고 설명했다.

또 서비스 개발 과정에서 한국공인중개사협회 세종시회 등 현장 전문가들의 의견을 반영해 실제 활용도를 높이는 데 주력했다.

세종시는 이달 말까지 시범 운영과 이용자 의견 수렴, 시스템 점검을 진행한 뒤 7월 1일부터 본격적인 서비스를 제공할 예정이다.

김태훈 세종시 토지정보과장은 "시민들이 필요한 부동산 정보를 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 통합 플랫폼을 구축했다"며 "앞으로도 정확하고 신뢰도 높은 부동산 행정 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com