"의정에 시민 목소리 담는다"…세종시의회 의정모니터단 모집

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19일까지 40명 모집

[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종시의회가 시민의 다양한 목소리를 의정활동에 반영하기 위해 제5기 의정모니터단을 공개 모집한다.

세종특별자치시의회는 시민과의 소통을 강화하고 참여 중심의 의회를 구현하기 위해 오는 19일까지 의정모니터단 참여 신청을 받는다고 5일 밝혔다.

세종시의회 제5기 의정모니터단 모집 공고. [사진=세종시의회] 2026.06.05 gyun507@newspim.com

신청 자격은 세종시에 거주하는 만 16세 이상 시민으로 지방자치와 의정활동에 관심이 있다면 누구나 지원할 수 있다.

모집 규모는 40명이다. 신청자가 모집 인원을 초과할 경우 연령과 성별, 거주지역 등을 종합적으로 고려해 다양한 시민 의견이 반영될 수 있도록 참여자를 선정할 계획이다.

선발된 단원들은 7월 중 위촉 절차를 거쳐 본격적인 활동에 들어가며 임기는 위촉일로부터 2년이다.

의정모니터단은 행정사무감사와 예산안 심의 등 주요 의정활동을 살펴보고 시민의 시각에서 정책 제안과 제도 개선 의견을 전달하는 역할을 맡게 된다. 또 조례 제정 및 개정 과정에 대한 의견 제시를 통해 의정과 시민을 연결하는 가교 역할도 수행한다.

참여자에게는 활동 실적에 따라 소정의 활동비가 지급되며 우수 활동자에게는 별도 표창이 수여될 예정이다.

임채성 세종시의회 의장은 "의정모니터단은 시민이 직접 의정에 참여하고 의견을 전달할 수 있는 소중한 창구"라며 "세종시 발전과 지방자치에 관심 있는 시민들의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.

한편 의정모니터단 모집에 관한 세부 내용은 세종시의회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

gyun507@newspim.com